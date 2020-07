Lettera aperta a Vittorio Sgarbi (Di giovedì 30 luglio 2020) Egregio signor Sgarbi, Sono un cittadino qualunque e mi permetto di contattarla in merito al convegno negazionista del Covid-19 svoltosi recentemente in Senato e da lei organizzato. Ora nessuno intende impedirle di avere le proprie convinzioni a riguardo, com'è giusto che sia. Siamo in democrazia e quindi le libertà di pensiero e di opinione devono essere garantite. La questione in realtà è un'altra. Ci sono stati i negazionisti della Shoah, quelli che credono che la Terra sia (...) - Tribuna Libera / Sgarbi Vittorio Leggi su feedproxy.google

repubblica : La lettera aperta degli esperti su Science: 'Così si potrà tornare a scuola' [di IRMA D'ARIA] [aggiornamento delle… - Avvenire_Nei : Omotransfobia. Lettera aperta di 53 associazioni ai parlamentari - Brundisiumnet : Lettera aperta al mio Sindaco. Di Evi Galiano - - tuttobiciweb_it : #ExtraGiro, lettera aperta degli #organizzatori che si mettno a disposizione dei loro colleghi italiani - DamatoRicardo : RT @gspazianitesta: Nella loro lettera aperta al Premier, pubblicata dal Sole 24 Ore, i tre leader dell'opposizione condizionano il voto fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera aperta Lettera aperta da De Amicis Rep "Basta con i finanziamenti a pioggia". Il centrodestra si appella al premier

Tre sfumature di grigio. Tre modi per dire no a un governo nel quale non credono e non hanno mai creduto. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega alla fine hanno confermato l'astensione al voto sullo s ...

ELEZIONI AVEZZANO: DI PANGRAZIO, ''SUBITO COMITATO ETICO MARSICA PER GESTIONE FONDI EUROPEI''

AVEZZANO - Un "Comitato etico Marsica" per redigere in tempi rapidi progetti esecutivi e direttamente connessi alle necessità del territorio, avvalendosi delle risorse europee previste nel Recovery Fu ...

Tre sfumature di grigio. Tre modi per dire no a un governo nel quale non credono e non hanno mai creduto. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega alla fine hanno confermato l'astensione al voto sullo s ...AVEZZANO - Un "Comitato etico Marsica" per redigere in tempi rapidi progetti esecutivi e direttamente connessi alle necessità del territorio, avvalendosi delle risorse europee previste nel Recovery Fu ...