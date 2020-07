Ufficiale – Villarreal, ecco Emery sulla panchina (Di giovedì 23 luglio 2020) La notizia era nell'aria da giorni, ma adesso è diventata Ufficiale: Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. Il tecnico spagnolo torna in Liga dopo le esperienze vissute col Paris Saint-Germain e l'Arsenal.Emery al Villarreal: l'annuncioA darne comunicazione è stata la stessa società iberica attraverso il sito Ufficiale e i canali social. Emery arriva al Villarreal dopo che le parti erano state a lungo in contatto. La conferma arriva dallo stesso comunicato della società che ha concluso la stagione in Liga al quinto posto. Per Emery inizia una nuova avventura dove dovrà dimostrare tutto il suo valore in campionato e in Europa League.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. Ha firmato un triennale - sportli26181512 : #RisultatifotoeapprofondimentidalCalcioEsteroIamNaples #Emery UFFICIALE – Villarreal, preso Emery al posto di Calle… - clikservernet : Ufficiale: Villarreal, Javi Calleja dice addio - Noovyis : (Ufficiale: Villarreal, Javi Calleja dice addio) Playhitmusic - - sportli26181512 : Villarreal, UFFICIALE: Calleja saluta, è pronto Emery: Javi Calleja non è più l'allenatore del...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Villarreal Ufficiale – Villarreal, ecco Emery sulla panchina ItaSportPress Calciomercato, UFFICIALE: la nuova squadra di Santi Cazorla

Nuova squadra per il centrocampista spagnolo che ha terminato l’avventura al Villarreal Nuovo colpo in casa Al-Sadd ... LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: l’Al-Sadd rinnova il contratto di Xavi ...

Santi Cazorla ritrova Xavi: giocherà nell’Al Sadd

Ti auguriamo tutto il meglio e di ottenere molti titoli insieme a noi”. Cazorla, 36 anni a dicembre, ha vestito la maglia del Villarreal complessivamente per nove stagioni; in mezzo è stato per sei ...

Nuova squadra per il centrocampista spagnolo che ha terminato l’avventura al Villarreal Nuovo colpo in casa Al-Sadd ... LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: l’Al-Sadd rinnova il contratto di Xavi ...Ti auguriamo tutto il meglio e di ottenere molti titoli insieme a noi”. Cazorla, 36 anni a dicembre, ha vestito la maglia del Villarreal complessivamente per nove stagioni; in mezzo è stato per sei ...