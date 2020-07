Atlantia non ci sta: “Pronti a scendere sotto il 51%. Revoca? Rispettiamo le istituzioni” (Di lunedì 13 luglio 2020) I vertici di Aspi, l’ad Roberto Tomasi, e di Atlantia, l’ad Carlo Bertazzo, sono stati molto chiari. Vogliono restare nella società e ritengono che, in caso di Revoca, verrebbero persi oltre sette miliardi e mezzo. Aspi e Atlantia rispondono in maniera quasi immediata agli attacchi mossi in queste ore da Giuseppe Conte. E ci pensano … L'articolo Atlantia non ci sta: “Pronti a scendere sotto il 51%. Revoca? Rispettiamo le istituzioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mattinodipadova : Mion (Edizione-Benetton): 'Da Autostrade e Atlantia è arrivata una proposta seria, ma non sono ottimista'… - passionescatto : @b090706 Non è stato chiesto niente. Si sono offerti per un accordo vista la determinazione di una parte della clas… - _aid_85_ : A me avere a che fare cn le mafie nn garba. Ecco perchè questa estate la passerò evitando diligentementi i tratti a… - AndFranchini : #Atlantia non ci sta: “Scendiamo sotto il 51% ma restiamo nella società” - carlo_torino : #Atlantia titolo non apre: -8,92% teorico. Al momento ammesso agli scambi -15% #revocaconcessioni -