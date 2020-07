Fermi tutti: l’81% degli elettori del M5S vuole Giuseppe Conte leader politico (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Ma quale Di Maio, Di Battista e compagnia cantante. L’81%, dicasi ottantuno per cento, degli elettori ‘grillini’ ha già scelto il suo Capo politico: Giuseppe Conte. Il dato emerge dal sondaggio Dire-Tecnè da dove emergono importanti segnali politici, a partire dalla botta che arriverebbe al Pd di Nicola Zingaretti. Leggi su dire

enricoruggeri : Milano-Genova. Fermi già da un’ora, 15 km di coda (in aumento). Tutti avvisati quando era troppo tardi. In Italia v… - Noiconsalvini : #Salvini a #cartabianca: 'Non possiamo permetterci di rimanere fermi mentre tutti gli altri paesi corrono'. - fleurtabi : FERMI TUTTI STO PIANGENDO - patrinski_ : FERMI TUTTI - raffamimmo : RT @parallelecinico: Fermi tutti. E' tornata l'A2 armena. Anche solo per un'amichevole, sono tornati i Legion. Hanno un paio di nuovi innes… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermi tutti Fermi tutti: l'81% degli elettori del M5S vuole Giuseppe Conte leader politico Dire Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

“Lago Ceresio è…” le bellezze di luoghi tutti da scoprire

Riprese mozzafiato e panorami inaspettate ad un passo da casa. “Ceresio è” l’ideale per una gita fra natura, arte e divertimento Il Lago Ceresio è un piccolo angolo di Italia poco conosciuto, confuso ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...Riprese mozzafiato e panorami inaspettate ad un passo da casa. “Ceresio è” l’ideale per una gita fra natura, arte e divertimento Il Lago Ceresio è un piccolo angolo di Italia poco conosciuto, confuso ...