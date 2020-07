Belgrado, ancora proteste contro il presidente Aleksandar Vučić (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non si placano le proteste a Belgrado, capitale della Serbia. Dopo la guerriglia urbana di ieri sera, provocata dalla decisione del presidente Aleksandar Vučić di adottare un nuovo coprifuoco per l’intero fine settimana nella città, anche oggi i manifestanti stanno assediando il Parlamento per protestare contro la deriva autoritaria del governo e le ‘bugie di Stato‘ nella gestione dell’emergenza coronavirus. Leggi anche: Belgrado, nuovo lockdown: proteste e guerriglia urbana Vučić ha adottato nuove misure restrittive per contenere una seconda ondata di contagi. La Serbia ieri ha registrato il numero più alto di morti per Covid-19: 13 su 299 ... Leggi su italiasera

