Repubblica: il filo rosso tra la Regione e Jorit, quasi 300mila euro alla sua Fondazione (Di martedì 7 luglio 2020) Ferrovie dello Stato non ci sta e ribatte allo stop imposto per il progetto del murales di Pino Daniele realizzato da Jorit. Questo il senso della missiva inviata ai Beni Culturali come riporta Repubblica: “Vi abbiamo girato le sentenze che liberarono l’edificio da qualsiasi vincolo, in mancanza di comunicazioni dalle quali emergano elementi ostativi, si procederà all’avvio dei lavori”. Già nelle prossime ore, secondo il quotidiano napoletano potrebbe arrivare dunque l’ok a procedere, ma la questione sembra essere diventata politica. Molti gli artisti che sono insorti chiedendo perché fosse sempre Jorit a realizzare le opere in città. Lui ribatte che «a Napoli ci sono circa sessanta murales, io ne ho realizzati solo nove o dieci». Repubblica scrive di scontro politico. Ma c’è anche chi ci vede da tempo un ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: il filo rosso tra la Regione e Jorit, quasi 300mila euro alla sua Fondazione Si è aggiudicato un bando… - Satryland59 : 'Imagine' filo-sovietica? Un pensiero terribile. Ecco perché | Rep - domingonarvaez1 : RT @repubblica: Porto, inchiesta su sicurezza edifici a filo di banchina [di GIUSEPPE FILETTO e MARCO PREVE] [aggiornamento delle 10:48] ht… - repubblica : Porto, inchiesta su sicurezza edifici a filo di banchina [di GIUSEPPE FILETTO e MARCO PREVE] [aggiornamento delle 1… - CatelliRossella : 'Imagine' filo-sovietica? Un pensiero terribile. Ecco perché | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica filo Porto, inchiesta su sicurezza edifici a filo di banchina La Repubblica Morricone e Roma, ricordi di una vita in musica da Trastevere all'Eur

Roma non basta. Per quanto grande non basta. Anzi stona. Della sua città Morricone aveva un'idea più intima che maestosa, ne amava i dettagli, preferiva i ricordi al divenire delle cose. Il suo disegn ...

Gli Sherlock Holmes del Covid: "I nostri mesi di caccia ai positivi"

Sono come Sherlock Holmes. "Perché è come se fossimo in un giallo, e noi fossimo i detective di fronte a un delitto, di cui dobbiamo ritrovare l'arma e scoprire il colpevole. Lo facciamo dalla notte t ...

Roma non basta. Per quanto grande non basta. Anzi stona. Della sua città Morricone aveva un'idea più intima che maestosa, ne amava i dettagli, preferiva i ricordi al divenire delle cose. Il suo disegn ...Sono come Sherlock Holmes. "Perché è come se fossimo in un giallo, e noi fossimo i detective di fronte a un delitto, di cui dobbiamo ritrovare l'arma e scoprire il colpevole. Lo facciamo dalla notte t ...