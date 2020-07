“Musica sotto le stelle”: ecco i concerti di Villa Pignatelli (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tappa d’obbligo per gli amanti della musica è Villa Pignatelli che dal 7 luglio all’11 settembre porterà in scena la rassegna “Musica sotto le stelle” in collaborazione con l’Associazione Alessandro Scarlatti. I 18 concerti si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid, i posti a disposizione saranno solamente 80 e per tale motivazione la maggior parte degli spettacoli saranno ripetuti alle ore 19 e alle ore 21. Il programma completo prevede: – Martedì 7 luglio, ore 21, Cinematografo Viviani, Canzoni e Film Sonorizzazione dei film Scarpetta e l’americana (1908) con Vincenzo Scarpetta Un amore selvaggio (1912) con Raffaele Viviani e Luisella Viviani. Antonella Monetti voce e fisarmonica Michele Signore violino, mandolino e mandoloncello; – Venerdì 10 luglio, ore ... Leggi su anteprima24

