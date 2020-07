Alena Seredova e gli auguri di Buffon dopo la nascita di Vivienne: rapporti sereni tra gli ex (Di domenica 5 luglio 2020) Alena Seredova lo scorso maggio è diventata mamma della piccola Vivienne Charlotte. I giorni dopo il lieto evento sono stati raccontati dalla showgirl attraverso alcune Instagram stories in cui ha risposto alle curiosità dei followers. E, al desiderio di un seguace di sapere se Gianluigi Buffon le avesse fatto gli auguri dopo il parto, la sua risposta è stata secca. Alena Seredova risponde alle curiosità dei followers È un periodo d’oro per Alena Seredova, diventata mamma tris lo scorso maggio con la nascita di Vivienne Charlotte. La piccola è la prima femminuccia per la showgirl, dopo i due maschietti (David Lee e Louis Thomas) avuti dalla precedente relazione con Gianluigi Buffon. Ma, soprattutto, è la prima figlia avuta in coppia con il suo attuale fidanzato, l’imprenditore torinese Alessandro Nasi. In mezzo a molti ... Leggi su thesocialpost

