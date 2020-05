Fase 2, De Micheli: proroga sospensione divieto circolazione mezzi pesanti (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 10 e 17 maggio per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per i servizi di trasporto merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo. La proroga del provvedimento è necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico. Leggi su quifinanza Fase 2 - riaprono le toelette per animali e i negozi di biciclette. La ministra De Micheli : “Bonus di 500 euro per la mobilità alternativa”

