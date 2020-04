FRANCO LAURO È MORTO Zazzaroni e Ferrari “Incarnava l' uomo Rai alla

acmilan : Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italia… - RealPiccinini : Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una pa… - RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - corradocorrado : RT @Tommasolabate: Franco Lauro, oltre che essere un signor giornalista e fior di conduttore, era un uomo di un garbo e di un’eleganza con… - neroblu1908 : RT @Vatenerazzurro1: Oggi la gazzetta non dedica nemmeno una riga della sua prima pagina alla morte di franco lauro. Vergognoso, ma oramai… -

