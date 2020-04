Burioni e gli scienziati: ecco la proposta per la Fase 2 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre l’Italia resta in lockdown almeno fino al prossimo 3 maggio, il Governo pensa alla Fase 2 e chiede l’aiuto del comitato scientifico per scegliere una strada per ripartire. Il virologo Roberto Burioni insieme ad altri 11 scienziati hanno pubblicato la loro strategia per la Fase 2. Cosa fare quindi contro l’emergenza Coronavirus? La proposta per la Fase 2 La proposta degli scienziati è quella di creare una maxi-centrale atta a monitorare l’andamento del virus e di individuare in tempo quasi reale la nascita di nuovi focolai di Covid-19 per poterli isolare. “Per tornare gradualmente alla nostra vita di sempre, proponiamo la creazione di una struttura di monitoraggio e risposta flessibile, MRF, dell’infezione da Sars-CoV-2 e della malattia che ne consegue (Covid-19) e, possibilmente, in futuro, di altre epidemie“, si legge nel ... Leggi su thesocialpost Riaprire l’Italia : la “proposta scientifica” di Burioni e degli altri scienziati

