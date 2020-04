Coronavirus, Diego Armando Maradona chiede di tagliare il proprio stipendio (Di sabato 11 aprile 2020) Diego Armando Maradona sempre più protagonista nell’epoca del Coronavirus. Un reportage di Olé svela come trascorre le sue giornate l’ex campione argentino, che si è messo in auto-isolamento. Il tecnico del Gimnasia La Plata viene visitato quotidianamente dai suoi medici di fiducia, parla con il suo secondo e col presidente. Le preoccupazioni principali in questo momento risiedono negli allenamenti dei giocatori da casa e nelle strategie di mercato. Già nelle scorse settimane la storica stella del Napoli si era prodotto in iniziative solidali, ora chiede che venga tagliato il proprio stipendio a favore di chi ne ha bisogno. Per il resto, il futuro rimane in Argentina. “Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. La mia idea è quella di continuare con ... Leggi su calciomercato.napoli Coronavirus - parla l’amico di Diego Armando Maradona : “Lui è una persona a rischio”

Diego - morto per coronavirus e con l’assegno per infortunio sul lavoro

Ciclismo - il ranking mondiale aggiornato prima del coronavirus. Primoz Roglic in testa - Diego Ulissi il migliore italiano (Di sabato 11 aprile 2020)sempre più protagonista nell’epoca del. Un reportage di Olé svela come trascorre le sue giornate l’ex campione argentino, che si è messo in auto-isolamento. Il tecnico del Gimnasia La Plata viene visitato quotidianamente dai suoi medici di fiducia, parla con il suo secondo e col presidente. Le preoccupazioni principali in questo momento risiedono negli allenamenti dei giocatori da casa e nelle strategie di mercato. Già nelle scorse settimane la storica stella del Napoli si era prodotto in iniziative solidali, orache venga tagliato ila favore di chi ne ha bisogno. Per il resto, il futuro rimane in Argentina. “Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. La mia idea è quella di continuare con ...

Spazio_Napoli : - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Diego Maradona chiede di tagliare il suo #stipendio e non quello dei calciatori che allena in #Argentina causa #corona… - simo26110561 : RT @Libero_official: Diego Maradona chiede di tagliare il suo #stipendio e non quello dei calciatori che allena in #Argentina causa #corona… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Diego Maradona chiede di tagliare il suo #stipendio e non quello dei calciatori che allena in #Argentina causa #corona… - Libero_official : Diego Maradona chiede di tagliare il suo #stipendio e non quello dei calciatori che allena in #Argentina causa… -