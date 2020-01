Calciomercato, Paratici allo scoperto sulla Juventus. Super offerta del Napoli alla Spal, attaccante al Cagliari (Di domenica 26 gennaio 2020) La ventusesima giornata del campionato di Serie A ha regalato grandi emozioni e spettacolo, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo ultimi giorni di Calciomercato, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre del massimo campionato italiano e non solo. Juventus – Fabio Paratici, Chief Football Office della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima del match contro il Napoli ha parlato di mercato “Nel mercato nascono opportunità e questa di De Sciglio-Kurzawa è una ipotesi. Stiamo trattando con il Psg. Vediamo se sarà possibile. Emre? Siamo contenti se rimane. E’ tra i centrocampisti più forti d’Europa. Vedremo poi il da farsi. Se uscirà non verrà sostituito”. ROMA – Il difensore dell’Atalanta, Roger Ibanez è arrivato a Roma. Accordo in prestito gratuito per diciotto mesi con ... calcioweb.eu

