Judo: Francesca Milani è settima nei -48 kg al Grand Prix Tel Aviv 2020, out prima dei quarti gli altri italiani (Di giovedì 23 gennaio 2020) La prima giornata del Grand Prix di Tel Aviv 2020 è andata in archivio senza Grandi exploit da parte della Nazionale italiana di Judo, che si è dovuta accontentare di un settimo posto di Francesca Milani nei 48 kg e di qualche altra vittoria nei turni eliminatori del primo torneo stagionale del World Tour. Alla Shlomo Arena si sono disputate quest’oggi le gare di cinque categorie di peso: -48, -52, -57 kg femminili e -60, -66 kg maschili. Partiamo dalla buonissima prestazione complessiva di Francesca Milani nella categoria di peso più leggera, con la 26enne romana che si è ben comportata replicando il settimo posto ottenuto al Grand Prix di Perth nel finale della scorsa annata. L’azzurra ha sovvertito il pronostico della vigilia superando una dopo l’altra le più quotate Gabriela Chibana (Brasile) e Katharina Menz (Germania) per poi cedere il passo alla giapponese ... oasport

