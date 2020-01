Montagna, Lecco: trovato un corpo sotto la parete usata per l’arrampicata (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il cadavere di una persona è stato trovato nel pomeriggio a Barzio, in via Sant’Eusebio, ai Piani di Bobbio. Non sono note le generalità. Il corpo è stato scoperto sotto la parete utilizzata di solito per arrampicare. Intervenuti CC, WF e soccorso Alpino.L'articolo Montagna, Lecco: trovato un corpo sotto la parete usata per l’arrampicata Meteo Web. meteoweb.eu

