911 la seconda stagione su Rai 2 anticipazione episodi 20 gennaio (Di domenica 19 gennaio 2020) 911 la seconda stagione su Rai 2 anticipazioni episodi 20 gennaio Prosegue l’appuntamento con la prima tv in chiaro con la seconda stagione di 911 il procedurale action prodotto da Ryan Murphy, carico di emotività e casi estremi (la serie è in prima tv assoluta su FoxLife dove la terza stagione è attualmente in pausa come negli Stati Uniti per il debutto dello spinoff 911 Lone Star ambientato in Texas con Rob Lowe e Liv Tyler. ) Ecco cosa ci aspetta nelle tre puntate in onda lunedì 20 gennaio su Rai 2 2×04 Bloccati Athena ottiene la tanto sospirata promozione a tenente, per cui in passato aveva fatto domanda già quattro volte. Intanto Chimney si reca in ospedale per accertarsi che non abbia riportato danni in seguito all’incidente avvenuto mesi prima. Proprìo in ospedale Chimney ha modo di rivedere Tatiana, scoprendo che poco dopo averlo lasciato si è sposata e ora aspetta un ... Leggi la notizia su dituttounpop

