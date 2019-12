Traffico Roma del 26-12-2019 ore 13 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA PORTONACCIO – GALLA PLACIDIA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO A SUD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTA PERFETTA, E CI SONO FILE IN DIREZIONE CENTRORALLENTATO PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NEI PRESSI DELL’INGRESSO NORD DEL CIMITERO FLAMINIO ULTIMO INCIDENTE IN VIA DUE PONTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DELLA CRESCENZA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE ALA PARTIRE DA VIA TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL. INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E ...

