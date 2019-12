Conferenza stampa Thiago Motta | «Genoa | non sono contento»

Leggi la notizia su calcionews24

Il tecnico del Genoa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta incassata nel derby contro la Sampdoria: «Nessuno ha meritato di vincere, il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Noi però dobbiamo fare meglio in attacco, non posso essere soddisfatto perché il Genoa deve giocare sempre per vincere». «Ho fatto determinate scelte perché ho visto i miei calciatori in allenamento. I calciatori che restano fuori devono lottare per avere più spazio. Chi decide sono io. È un momento complicato, ma in questo momento devo già pensare alla partita contro l'Inter. Mercato? Palerò col presidente e decideremo insieme di cosa ha bisogno questa squadra». «Da parte di Preziosi avverto fiducia.

