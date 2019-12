Il trucco della Germania | ecco perché è immune gli effetti del Mes

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La mannaia del Mes cadrà sulla testa di tutti i membri dell’Eurozona tranne uno: la. Come se non bastasse l’evidente asimmetria alla base del trattato, c’è un altro aspetto da considerare per sottolineare l’inutilità del Fondo salva-Stati, ed è quello riguardante il suo essere un ibrido. In poche parole, è difficile descrivere il Meccanismo europeo di stabilità per il semplice motivo che un’operazione del genere implica una sua analisi poliedrica. Come ha spiegato al quotidiano Italia Oggi Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano, “ci vuole qualcuno che lo guardi dal punto di vista del diritto commerciale,il Mes è una banca. Ci vuole qualcuno che lo guardi dal punto di vista del diritto costituzionale,il Mes è una banca che ha le prerogative di uno Stato sovrano. E ci vuole qualcuno che lo guardi dal punto di vista ...

GaimariGc : RT @FBKcom: DOMANI per il ciclo di incontri STASERA CHE SCIENZA! ospiteremo Beatrice Mautino aka @divagatrice 'Il #trucco c’è e si vede. I… - serappp114 : @Carolin12196021 @Albertoll10 @mimmoalba1 Sta qui il trucco della sx?? - ahoy_boy98 : Comunque Ida oggi a #uominiedonne con un vestitino casto e anonimo e per parlare unicamente della sua storia con Ri… -