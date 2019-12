Torino | ansia Ansaldi | nuovo caso Nkoulou in vista?

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ildeve affrettarsi: in ballo c’è il rinnovo di contratto di. Fa paura unIldovrà affrettarsi per blindare Christian. Il terzino argentino andrà in scadenza di contratto nel giugno 2021, ma lo spauracchio granata è che si verifichi un. Il rischio è di vivere un divorzio forzato contra qualche mese, in virtù anche della decisione del presidente Urbano Cairo di congelare momentaneamente l’aumento degli stipendi per i calciatori più meritevoli. Leggi su Calcionews24.com

jacopo_aj91 : non so se ho più ansia per le #Sardine a #torino o per la partita #InterBarcellona - torinoggi : Risolvere la balbuzie usando l’ansia a proprio vantaggio. A Torino una conferenza informativa - bchiappalone : @museotattile_VA @MuseoArcheoCa @MuseoCalatia @MuseoCentRom @MuseiRealiTo @museiincomune @PalazzoRealeNap… -