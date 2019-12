Costanza Caracciolo su Bobo | “Sempre stanco ma è un padre meraviglioso”

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019)è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La presenza dell’ex velina di Striscia la notizia nel programma del sabato di Canale 5 è motivata da un annuncio importante. La, infatti, è in attesa di una seconda femminuccia, dopo la nascita della piccola Stella di un anno fa. “Sono incinta. Sono entrata al sesto mese“ L’amore fraVieri eprosegue a gonfie vele e la coppia si rivela una delle più affiatate dello spettacolo. La loro love story ha avuto coronamento con la nascita del loro primo bebè, una femminuccia di nome Stella che ha compiuto lo scorso mese 1 anno. Ma l’ex calciatore e l’ex velina non sono intenzionati a fermarsi, anzi. A Verissimo la showgirl annuncia un importante avvenimento: “Non si può nascondere ormai: sono incinta. Sono entrata al sesto mese. Quando lo dissi a, non se lo aspettava, ma era ...

fanpage : Costanza Caracciolo conferma: 'Sono incinta, io e Christian Vieri aspettiamo una femmina' #Verissimo - infoitcultura : Costanza Caracciolo mostra il pancino e rivela “Sono al sesto mese di gravidanza” - novasocialnews : Costanza Caracciolo a Verissimo, la commovente lettera di mamma Stefania #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -