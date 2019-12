oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è letteralmente scatenata alperdimaschile e travolge ilcon un roboante 3-0 (25-23; 30-28; 25-15) infilando così la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver sconfitto all’esordio il modesto Al-Rayyan. I Campioni d’Europa hanno ipotecato il primo posto nel round robin che stabilisce gli accoppiamenti per le semifinali, basterà vincere un set contro lo Zenit Kazan per assicurarsi la vetta della classifica altrimenti in caso di sconfitta per 3-0 contro i russi e concomitante successo delcontro l’Al-Rayyan per 3-0 si andrà a vedere il quoziente punti. I ragazzi di Fefé De Giorgi sembrano però molto vicini a guadagnarsi una comoda semifinale contro l’abbordabile Al-Rayyan che spalanca le porte verso l’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente del confronto trae Zenit ...

OA_Sport : Volley, Mondiale per Club 2019: Civitanova indemoniata, travolto il Sada Cruzeiro. Ipotecato il primo posto nel gir… - zazoomblog : Novara-Praia Clube: orario programma tv streaming Mondiale per club volley femminile 2019 - #Novara-Praia #Clube:… - zazoomnews : Novara-Praia Clube: orario programma tv streaming Mondiale per club volley femminile 2019 - #Novara-Praia #Clube:… -