Ex Ilva | il nuovo piano di ArcelorMittal | “Oltre 4mila esuberi entro il 2023”

Ex Ilva - la mazzata di Arcelor Nel nuovo piano 4.700 esuberi : Nel nuovo piano industriale di Arcelor Mittal sarebbero previsti 4.700 esuberi. Già nel 2020 l’organico passerebbe da 10.789 a 6.098, l’equivalente di 2900 esuberi. Questa sarebbe la cifra indicata dall'ad italiana dell'azienda Lucia Morselli nel corso del tavolo al Mise. Segui su affaritaliani.it

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Apertura - ma sarà trattativa difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande Apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche ...

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Negoziazione sarà difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”, spiega Conte, aggiungendo che “è stata valutata anche la ...

