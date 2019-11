Si terrà il 19 novembre a Roma l’incontro promosso dalla Figc per fare chiarezza sulle

Previsioni Meteo - dopo la Tempesta Mediterranea arriva la NEVE : attenzione al maltempo del weekend 15-17 Novembre : Previsioni Meteo – E adesso arriva la NEVE! dopo la Tempesta Mediterranea che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia risalendo tutta la Penisola e portando il maltempo anche al Nord, a metà settimana tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 avremo una breve tregua con ampie schiarite in tutto il Paese, seppur con persistenza di piogge e temporali in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia e in Campania. Ma proprio da Giovedì sera ...

Previsioni Meteo - allarme per Martedì 12 Novembre : “Uragano Mediterraneo” al Sud Italia - MAPPE impressionanti : Previsioni Meteo – Mentre imperversa il maltempo sull’Italia con piogge torrenziali al Centro/Nord e la prima neve della stagione fin in collina sulle Alpi, le MAPPE per i prossimi giorni conferiscono scenari inquieranti all’evoluzione Meteo di metà Novembre sull’Italia. Nel weekend, infatti, il maltempo continuerà spostandosi al Sud mentre al Nord arriverà il primo freddo (possibili gelate fin in pianura in Piemonte), ma ...

Terrapiattisti a convegno a Milano il 24 novembre : Terrapiattisti a convegno a Milano domenica 24 novembre. L'agenda é fitta di incontri e seminari con sguardo su diversi temi e prenderà il via alle 9 presso l'hotel The Hub su un programma illustrato in una locandina che preannuncia in dettaglio anche una conferenza stampa alle 15 di sabato 23 novembre in piazza Duomo (se piove sarà nella adiacente Galleria Vittorio Emanuele II, si legge nel programma). In attesa della ...

Previsioni Meteo - mappe impressionanti per la prossima settimana : Ciclone Mediterraneo il 13 Novembre al Sud Italia : Previsioni Meteo – L’autunno è ormai entrato nel vivo e oltre alle piogge che ormai da un paio di settimane stanno interessando gran parte d’Italia in modo massiccio e abbondante (soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche), adesso anche le temperature stanno rientrando in linea con la normalità del periodo dopo l’eccezionale anomalia di caldo del mese di Ottobre. Nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo ...

Milano - il 24 novembre si terrà un convegno dei terrapiattisti : ci sarà anche Diego Fusaro : I terrapiattisti, ovvero coloro che credono che il nostro Pianeta non sia una sfera ma una superficie piatta, tornano a far parlare di loro. E lo fanno con l'annuncio di un convegno che si terrà il 24 novembre prossimo al The Hub Hotel di Milano: la kermesse durerà circa sette ore e mezza e si alternerà in due fasi distinte. La prima comincerà in mattinata, e andrà avanti dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00, poi ci sarà un'ora e mezza di break, ...

Mercato Mediterraneo - 9-12 novembre padiglione a Fiera di Roma : Roma – Salute, territorio e biodiversità. In due parole: Dieta Mediterranea. Un Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità che sarà protagonista del taglio del nastro di Mercato Mediterraneo. La 3^ edizione del salone dedicato ai prodotti agroalimentari del Mare Nostrum, ideata e organizzata da Fiera Roma, si aprirà infatti sabato 9 novembre con il talk ‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’ (ore 10.30) che, in vista del decimo ...

Ascolti TV | Martedì 5 novembre 2019. La Champions 16.7% - La Nostra Terra 12.2% - Le Iene 11.2% - Il Collegio 10.6%. Fiorello 23.8% : Borussia Dortmund-Inter (da Facebook) Su Rai1 La Nostra Terra ha conquistato 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Borussia Dortmund-Inter ha raccolto davanti al video 4.404.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.486.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (11.2%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

La Nostra Terra - il film in tv su Rai1 e in streaming su RaiPlay martedì 5 novembre : Il film "La Nostra Terra" è la proposta di Rai 1 per la prima serata tv di martedì 5 novembre. Uscito nel 2014, questo lungometraggio è diretto da Giulio Manfredonia, è prodotto da Rai Cinema e Lumière & Co., è di genere drammatico, ha una durata di circa 100 minuti e ha nel cast degli interpreti molto conosciuti. La narrazione della pellicola è ispirata alla nascita delle cooperative agricole sulle terre confiscate alla malavita ed è quindi ...