Si suicida a 12 anni per poter salvare | donando i suoi organi | il padre e il fratello

Dramma a Bologna - donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto : La tragedia lungo la strada Porrettana tra i comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, nella città metropolitana di Bologna. In un primo momento si era pensato a un incidente ma dai successivi accertamenti da parte dei carabinieri è emerso che si era trattato di un suicidio . La vittima, residente in zona , ha comprato della benzina poco prima e si è data fuoco.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni muore per un colpo di fucile esploso in casa : «Forse si è suicidato» : Un Ragazzo di appena 16 anni è morto a Fermignano, provincia di Pesaro-Urbino, per un colpo di fucile esploso in casa. Ancora incerta la dinamica di quanto è successo. Il dramma...

Gessica Notaro a Vieni da me : "Mio fratello si è suicidato a 20 anni dopo la morte di papà" : “Mio fratello si è tolto la vita: aveva solo vent’anni”. Un dolore profondo e segreto, che viene dal passato quello di cui Gessica Notaro ha parlato ospite della trasmissione di Rai Uno Vieni da me.La giovane, aggredita con l’acido dall’ex compagno nel 2017 e diventata simbolo della battaglia contro la violenza alle donne, ha parlato del fratello Bruno, suicidatosi dopo la morte di loro padre, quando lei era ...

Ragazza suicida a 13 anni - pm indagano per istigazione. «Forse cyberbullismo». I messaggi su thiscrush e quell'ultima telefonata : La Procura di Roma procede per istigazione al suicidio per il caso di L.D.F., la ragazzina di 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano, dal...

Roma - suicida a 13 anni - l?ombra dei cyberbulli : «Demente», «se tu non esistessi sarebbe tutto migliore», «sei una zoc...». Una montagna di offese, anonime, apparse sulla sua ?lavagna? di ThisCrush,...

Roma - ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia, che ha...

Roma - bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

Don Arthur stupra un chierichetto di 10 anni e fugge in Marocco : altri tre abusati si suicidarono : Arthur Perrault, un ex sacerdote di Albuquerque, nel New Mexico, dovrà scontare 30 anni di carcere per aver abusato sessualmente di un chierichetto di 10 anni. I minori vittime del prete pedofilo, tuttavia, sono decine. Nel 1992, prima di essere arrestato, Perrault era fuggito in Marocco dove ha insegnato per oltre vent'anni in una scuola di lingue. “Uno dei peggiori predatori di bambini nella storia del New Mexico”, lo ha definito la giudice ...

Belluno - alpina suicida in caserma a 30 anni : la lettera d’addio alla mamma : La 30enne soldatessa, T.R., che domenica pomeriggio si è impiccata nella sua stanza in caserma Salsa avrebbe lasciato una lettera d'addio alla madre. I funerali oggi pomeriggio a Verona, dove la donna viveva.Continua a leggere

Conosce sui social una bellissima ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

Federico Palmieri morto suicida a 41 anni/ Attore si è impiccato : indagini in corso : Federico Palmieri, morto suicida Attore 41enne. Si è impiccato nel cortile del condominio a Roma dove viveva con la madre e il cane. indagini in corso.

Federico Palmieri morto a 41 anni : l’attore si è suicidato : Come è morto l’attore Federico Palmieri: perché si è suicidato Lutto nel mondo del cinema e del teatro. Si è spento all’età di 41 anni l’attore Federico Palmieri. Giovedì 5 settembre l’artista è stato trovato privo di vita a Roma, nella sua abitazione sita in piazza Bologna. Fondatore del Teatro dei Balbuzienti, Federico Palmieri viveva […] L'articolo Federico Palmieri morto a 41 anni: l’attore si è suicidato ...

Dramma a Foggia - carabiniere di 39 anni si suicida in caserma con la pistola d’ordinanza : Un vicebrigadiere di 39 anni si è suicidato con la sua pistola d'ordinanza nella caserma di Bovino, in provincia di Foggia, mentre era in servizio. Fatale il colpo alla testa. Ancora ignoti i motivi del tragico gesto: non avrebbe lasciato nessun biglietto o messaggio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Alessandria - donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...