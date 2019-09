HuffPostItalia : Due navi con migranti in stallo nel Mediterraneo: un minore si lancia da Alan Kurdi, Ocean Viking salva 50 persone - TV7Benevento : **Migranti: Sos Mediterranee, 'Chiesto porto sicuro per 82 naufraghi Ocean Viking'**... - FlashNotizie : RT @SkyTG24: Migranti, Sos Mediterranee: salvate 50 persone al largo della Libia -

Dalla Rete Google News

TGCOM

"Abbiamo salvato 50 persone a bordo di una imbarcazione in pericolo, in acque internazionali, fuori dalle coste della Libia". Lo scrive in un tweet Sos ...