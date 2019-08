Titoli e aperture | la lettura del primo giorno di consultazioni sui giornali italiani

Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) La direzione del Pd ha approvato la linea di Nicola Zingaretti a favore della disponibilità a verificare le condizioni di "un governo di svolta" con il Movimento 5 Stelle. Il nuovo esecutivo dovrà essere "di discontinuità" rispetto al passato. Il segretario dem ha fissato i cinque punti che dovranno costituire la base della trattativa: dall'appartenenza leale all'Unione europea al cambio nella gestione dei flussi migratori. Nel frattempo proseguono le. Il capo dello Stato ha urgenza di chiudere e vuole l'indicazione di un nome entro lunedì. Dunque una forte intesa per un esecutivo politico o, in alternativa, al voto con governo tecnico. CORRIERE DELLA SERA Parte la trattativa Pd-M5S No del Quirinale al governo istituzionale: tempi rapidi, un esecutivo politico o il voto LA REPUBBLICA Il Pd va a vedere. Lega in ginocchio Via alle. Il ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #RassegnaStampa: Titoli e aperture. Così i giornali italiani interpretano la #crisidigoverno - Cazzola123 : Titoli e aperture. Così i giornali italiani interpretano la crisi di governo - mistermeo : RT @Agenzia_Italia: #RassegnaStampa: Titoli e aperture. Così i giornali italiani interpretano la #crisidigoverno -