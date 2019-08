Glion | nuovo master per professionisti del Real Estate

Milan - pressing per Correa e colpo a sorpresa : Boban e Maldini vo Glion o il "nuovo Kakà" tedesco : Lo chiamano il "nuovo Kakà" di Germania e potrebbe essere il colpo , a sorpresa , del Milan . Secondo la Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini hanno messo nel mirino Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, paragonato per personalità e atletismo anche a Matthaus. Non m

FOTO – I napoletani voGliono James : su Twitter il nuovo hashtag #jamesmicasaescasatoja : Su Twitter il primo hashtag in tendenze è #Jamesmicasaescasatoja Tutti i napoletani sognano l’arrivo di James Rodriguez in maglia azzurra! La voglia di vederlo in azzurro è così forte che su Twitter il primo hashtag in tendenze è #Jamesmicasaescasatoja. Dimostrazione di come i napoletani desiderano vedere James Rodriguez al San Paolo. Leggi anche Dalla Spagna: “James per il Real è una patata bollente. C’è una curiosità sulla sua ...