Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Manca ormai poco più di un mese alla fine di questa estate, finora caratterizzata da due ondate di caldo storiche sul continente alla fine di giugno e alla fine di luglio. Ma il caldo sarà limitato nei prossimi mesi, secondo ledi, autorevole centrorologico statunitense nato nel 1962, considerato la fonte die allerterologiche più precisa nel mondo. Nel frattempo, aggiunge, aumenterà l’instabilità, con molte aree che dovranno aspettarsi frequenti tempeste e pioggia. Diamo uno sguardo più approfondito alla tendenza stagionale definita da. Italia e Balcani amentre persistono acquazzoni I periodi caratterizzati da tempeste in Italia e nei Balcani durante l’estate continueranno anche in. Diversi temporali hanno colpito molteplici località dall’Italia alla Romania per tutta l’estate e ...

