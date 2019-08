Atletica | Coppa Europa 2019 | prima giornata | Italia all’attacco con Jacobs | Osakue | Re e

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Inizia il lunghissimo weekend riservato alladi, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi ladel ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran Bretagna, Germania, Francia) e anche per chi lotterà per non retrocedere proprio come l’(serve almeno il settimo posto tra le 12 partecipanti, gli azzurri lotteranno con Ucraina, Svizzera, Spagna, Svezia, Grecia, Finlandia, Repubblica Ceca). Ad aprire le danze sarà il lancio del disco femminile, ogni atleta avrà a disposizione tre tentativi e le migliori quattro potranno poi contare su una prova aggiuntiva. Daisy, reduce dal trionfo ...

