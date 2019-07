Scherma | Mondiali 2019 | titolo alla Francia nella spada maschile a squadre | Italia quinta

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : argento per le fiorettiste - la Russia vince al minuto supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.35 Borel domina l’assalto con un parziale di 10-2 e regala la vittoria alla Francia, che conquista quindi il titolo nella gara a squadre della spada maschile, battuta in finale 45-37 l’Ucraina. 20.30 Si va all’ultimo assalto in parità, 35-35 tra Francia e Ucraina. 20.24 Parziale vinto dalla Francia, che si porta a -2, ...

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Il fioretto femminile è d'argento - oro alla Russia : Diretta Mondiali scherma 2019: medaglia d'argento per l'Italia del fioretto femminile, la squadra azzurra viene battuta allo spareggio dalla Russia.

Scherma - Mondiali 2019 : le fiorettiste sono d’argento! Un cartellino rosso e Deriglazova puniscono le azzurre : La maledizione della medaglia d’oro continua ad imbattersi sull’Italia nel Mondiale di Scherma a Budapest. Una sconfitta beffarda e dolorosissima quella appena vissuta dalle fiorettiste azzurre, che sono state sconfitte per 43-42 dalla Russia al minuto supplementare. Ci sono davvero tanti rimpianti, perché il pareggio russo è arrivato a sei secondi dal termine e non per una stoccata, ma per un cartellino rosso inflitto ad Elisa Di ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : argento per le fiorettiste - la Russia vince al minuto supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Stoccata di Deriglazova. vince la Russia, argento per l’Italia. Beffa davvero clamorosa, perché un cartellino giallo ci nega di fatto la vittoria. Sfuma ancora la medaglia d’oro in questa rassegna iridata. La Russia conquista quindi il titolo nel fioretto femminile, vincendo al minuto supplementare per 43-42. 42-42 Si va al minuto supplementare. 42-42 NOO!!! Secondo giallo e quindi ...

DIRETTA MONDIALI Scherma 2019/ Streaming video : l'Italia del fioretto insegue : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019: info Streaming video e tv, programma e orari delle gare e i vincitori aq Budapest, oggi 22 luglio 2019.

Mondiali Scherma 2019 – Sfuma l’oro per l’Italia del fioretto femminile - la Russia trionfa all’extra-time : Le azzurre si arrendono 43-42 in finale contro la Russia, che trionfa grazie alla stoccata rifilata dalla Deriglazova a Elisa Di Francisca nel minuto supplementare Sfuma la medaglia d’oro per l’Italia nel fioretto femminile a squadre, il ‘Dream Team‘ italiano si arrende in finale alla Russia, che trionfa 43-42 dopo il minuto supplementare. Decisiva la stoccata della Deriglazova nei confronti di Elisa Di Francisca, ...

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Streaming video : fiorettiste - con la Russia per l'oro! : Diretta Mondiali scherma 2019: info Streaming video e tv, programma e orari delle gare e i vincitori aq Budapest, oggi 22 luglio 2019.

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre : Italia straripante - gli azzurri staccano il pass per i quarti : Niente da fare per Messico e Danimarca, i fiorettisti azzurri si impongono senza patemi sui propri avversari e volano ai quarti L’Italia del Fioretto maschile stacca il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola superano agevolmente i primi due turni del tabellone, guadagnandosi la possibilità di sfidare domani ...

Mondiali Scherma 2019 – Sciabola femminile a squadre : Italia ai quarti - stese nettamente Vietnam e Hong Kong : La formazione azzurra composta da Vecchi, Gregorio, Criscio e Ciaraglia è riuscita a staccare il pass per i quarti battendo Vietnam e Hong Kong Percorso netto per le azzurre della Sciabola femminile oggi ai Mondiali di Budapest, la formazione Italiana ha superato nettamente Vietnam e Hong Kong qualificandosi per i quarti di finale, in programma domani. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia se la vedranno adesso ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste in pedana per l’oro! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in pedana. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un ...

Scherma - Mondiali 2019 : anche le sciabolatrici passano ai quarti. Superate nettamente Vietnam e Hong Kong : anche le sciabolatrici azzurre avanzano ai quarti di finale nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma di Budapest (Ungheria). Il quartetto composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia ha vinto i primi due assalti in programma e domani tornerà in pedana per affrontare l’Ungheria, che ha superato con una poderosa rimonta finale (parziale di 13-1 per il 45-41) la Polonia. Sono stati invece due successi ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Finita! L’Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di FINALE. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L’Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre ...

Scherma - Mondiali 2019 : i fiorettisti approdano ai quarti - battuti Messico e Danimarca : L’Italia approda ai quarti di finale nel fioretto maschile a squadre ai Mondiali 2019 di Scherma di Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola non ha avuto problemi a superare i primi due turni del tabellone principale e domani continuerà quindi il cammino verso la finale, a partire dall’assalto contro Hong Kong. Gli azzurri hanno esordito travolgendo 45-22 il Messico. Un assalto ...

Scherma - Mondiali 2019 : gli spadisti chiudono al quinto posto - risultato molto importante in ottica Tokyo 2020 : Un piazzamento che vale tantissimo. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro l’Ucraina, gli spadisti azzurri reagiscono al meglio nel tabellone dei piazzamenti, vincendo entrambi gli assalti e chiudendo al quinto posto la gara a squadre dei Mondiali 2019 di Scherma di Budapest (Ungheria). Approcciare questi assalti come una finale era fondamentale perché questo risultato potrà essere decisivo nel percorso di qualificazione alle ...