Dalla Regione Campania alle Asl | maxi concorso per 2 175 posti

Rifiuti - Dalla Regione Lazio il diktat all'Ama : "In una settimana Roma deve essere pulita" : Nell'ordinanza si dispone che entro 48 ore la municipalizzata provveda "a raccolta dei Rifiuti e disinfezione vicino ai siti sensibili come ospedali e scuole". In una settimana l'intera città dovrà essere pulita. Virginia Raggi ha individuato un'area di Saxa Rubra come sito per le attività di trasbordo

Caldo africano : Dalla Regione Piemonte un piano per la prevenzione dei danni alla salute : Anche per il 2019 la Regione Piemonte ha messo a punto un programma di prevenzione dei danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo: la campagna informativa ha lo scopo di far conoscere le principali misure di prevenzione per limitare gli effetti negativi sulla salute, mentre nella città di Torino e nelle città capoluogo di Provincia viene effettuato un monitoraggio rivolto in particolare alla popolazione ...

Trieste - tolto lo striscione “Verità per Giulio Regeni” Dalla Regione per mettere gli addobbi del calcio under 21 : In Piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, non si vede più lo striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni“. Il manifesto giallo di Amnesty International è stato tolto oggi dal Palazzo della Regione, dove era esposto dal 2016, per lasciare il posto agli addobbi del campionato calcistico europeo under 21. La Regione, guidata dal leghista Massimiliamo Fedriga non ha commentato la rimozione. Sul caso è intervenuta la ...

Lotta agli incendi boschivi - Dalla Regione 11 elicotteri antincendio : Undici elicotteri per contrastare gli incendi boschivi nel periodo estivo in Sicilia, più i mezzi della Protezione civile nazionale. E’ questa la dotazione complessiva della fLotta aerea sulla quale la Regione potrà contare fino all’autunno. Di questi, otto apparecchi sono previsti dalla gara per l’affidamento del “servizio di lavoro aereo di prevenzione e Lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione”, indetta dal Corpo forestale ...

Regione Abruzzo - approvato Dalla Giunta il calendario scolastico 2019/20. : L'Aquila - La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2019/20 proposto dall'assessore all'Istruzione, Piero Fioretti. La Giunta ha deciso l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 per tutte le scuole di ogni ordine e grado e il termine l'8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e il 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre è stato ...

Regione Abruzzo - approvato Dalla Giunta il calendario scolastico 2019/20. : L'Aquila - La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2019/20 proposto dall'assessore all'Istruzione, Piero Fioretti. La Giunta ha deciso l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 per tutte le scuole di ogni ordine e grado e il termine l'8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e il 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre è stato ...

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno Dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Inchiesta Pomezia - si dimette Dalla Regione Lazio il consigliere Pd accusato di aiutare il presunto boss Fragalà : Omero Schiumarini si è dimesso dall’incarico fiduciario che aveva in Regione Lazio, in un ufficio di diretta competenza del presidente del Consiglio regionale. Il consigliere comunale del Pd a Pomezia è coinvolto – ma non indagato – insieme al compagno di partito Fiorenzo D’Alessandri nell’Inchiesta della Dda di Roma che martedì ha portato in carcere 31 persone e smantellato il presunto clan Fragalà, che per anni ha operato nell’area a sud ...

Veneto : Dalla Regione 6 mln a Its Academy per ampliare offerta formativa : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto stanzia 6 milioni di euro per dare continuità e ampliare l’offerta formativa degli Its-Academy nel territorio regionale, aumentando del 50 per cento le risorse messe a bilancio nel precedente triennio. “Con sette fondazioni e 40 corsi avvi

Veneto : Dalla Regione 6 mln a Its Academy per ampliare offerta formativa (2) : (AdnKronos) - I corsi degli Its-Academy sono post-diploma, di durata biennale, ed impegnano i partecipanti per 1800-2000 ore suddivise tra teoria, pratica di laboratorio e tirocinio formativo in azienda. Le peculiarità degli Its, infatti, sono il corpo docenti, costituito per almeno il 50 per cento

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati Dalla Regione (2) : (AdnKronos) - “Siamo di fronte alla necessità di fronteggiare la carenza di camici bianchi – prosegue l’Assessore -. Nel Veneto, mancano all’appello circa 1300 professionisti, e a noi è richiesto impegno nel mantenimento degli organici. Si è sempre detto che è non è il momento delle parole ma quello

Sanità : Veneto - nuovi 90 medici specializzandi finanziati Dalla Regione : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Sono 90 i contratti di specializzazione medica aggiuntivi deliberati, per l’anno accademico 2018-2019, oggi dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Un’operazione che, con un finanziamento di 9.795.000 euro conferma un impegno del

Sostegno alla domiciliarità : Dalla Regione Toscana oltre 12 milioni : Per le persone non autosufficienti o affette da demenza non grave, poter restare nel proprio ambiente è importante e può