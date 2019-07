MotoGp | clamoroso colpo di scena in casa Honda | Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi!

sportfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Il maiorchino sarebbe stanco dei continui infortuni che lo stanno martoriando da qualche anno e, a fine stagione, potrebbe annunciare il proprio addio La carriera dipotrebbe essere arrivata al capolinea, chiudendosi definitivamente al termine della stagione in corso. Una scelta maturata negli ultimi giorni, dopo l’ennesimo infortunio patio lo scorso week-end durante la prima sessione di libere del Gp di Assen. AFP/LaPresse Una doppia frattura alle vertebre che pare abbia addirittura accorciato di un centimetro l’altezza del maiorchino, a causa della compressione dei dischi vertebrali. Un guaio che va ad aggiungersi a quelli subiti nell’arco di 10 mesi, dalla frattura della caviglia al Gp di Aragon 2018 fino a quella delle vertebre, passando per il botto terrificante in Thailandia e per la la frattura di una costola cadendo in Qatar. Tutti elementi ...

