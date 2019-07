Prima i diritti umani Subito la costituente per l’alternativa

Donazione Prima casa a figlio o fratelli : i diritti degli eredi legittimi : Donazione prima casa a figlio o fratelli: i diritti degli eredi legittimi Di seguito vediamo che risposta dà la legge in merito alla situazione, inerente una successione, in cui – in precedenza – sia stata fatta una Donazione da parte del defunto a qualcuno, ad uno specifico figlio o fratello, ad esempio. In queste circostanze, cerchiamo di capire quindi come possono comunque gli eredi tutelare i loro diritti nei confronti del ...