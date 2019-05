Maltempo Sardegna | allerta meteo fino a mezzanotte | rischio idraulico e idrogeologico

Meteo - forte Maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Meteo estremo - freddo e Maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Maltempo - vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna : danni per milioni di euro : La Cia Nord Sardegna stima danni per milioni di euro nelle aziende vitivinicole del Sassarese, tutte colpite nei giorni scorsi da forti venti di maestrale. Le raffiche si sono abbattute, in particolare, sui vigneti delle campagne fra Alghero, Olmedo, Ittiri, Uri, Usini e Sassari. Grandi quantita’ di sale marino trasportate dal vento, inoltre, si sono depositate sulle piante e hanno causato la necrosi totale o parziale dei germogli. La ...

Maltempo in Sardegna - neve nel Nuorese e navi dirottate per il maestrale a 70 chilometri orari : CAGLIARI. Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all'ora. La ...

Maltempo - maestrale a 70 Km/h in Sardegna : navi dirottate : Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all’ora. La nave Tirrenia prevista questa mattina alle 8.30 e’ stata dirottata nel porto di Olbia, mentre un’altra proveniente da Aiaccio e’ approdata con forte ritardo. Ha infine saltato lo scalo intermedio di Porto Torres il Cruise della Grimaldi ...

Meteo - Maltempo in Sardegna : domani vento e mareggiate : A partire dalle prime ore di domenica 5 maggio 2019 e sino alla tarda serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi di burrasca sulle coste settentrionali, sui rilievi orientali e sul Campidano di Cagliari. Saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte. Secondo le previsioni dell’Arpas “domani l’approfondimento verso sud di un’onda depressionaria di origine polare ...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Sardegna - pino cade sul tetto : scuola inagibile a Sassari : Il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni in Sardegna ha fatto cadere un grosso pino marittimo sul tetto della scuola media di via Ogliastra, nel rione Monte Rosello a Sassari, rendendo l’edificio inagibile. L’istituto è chiuso per via delle vacanze pasquali e non ci sono stati feriti. La caduta dell’albero ha danneggiato una grondaia e scalfito il manto impermeabile che ricopre il tetto, favorendo così ...

Un turista francese è morto in un naufragio causato dal Maltempo in Sardegna : Lunedì un turista francese è morto in un naufragio causato dal maltempo in Sardegna. L’uomo si trovava sulla sua barca a vela davanti alle coste di Porto Corallo, nel Comune di Villaputzu, nella provincia del Sud Sardegna, quando il forte vento

Maltempo - turista francese muore in naufragio in Sardegna davanti alla moglie : Il Maltempo che sta colpendo l'Italia ha fatto un morto in Sardegna. Questo pomeriggio davanti alle coste del sud dell'isola una barca a vela si è rovesciata a causa del forte vento di...

Naufragio in Sardegna a causa del Maltempo - muore turista francese - : Una barca si è rovesciata per il vento forte di scirocco davanti alle coste di posto Corallo, nel Comune di Villaputzu. A bordo due turisti: una donna si è salvata, un uomo è stato trovato senza vita ...

Maltempo in Sardegna - turista annega a Villaputzu - Disagi a Cagliari : Il vento forte e il mare molto mosso hanno causato una vittima . L'uomo è annegato dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava si è rovesciata a causa del forte vento. Nonostante l'allerta meteo, davanti alle coste di Porto Corallo nel sud dell'isola, l'uomo, un turista francese, è annegato dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava si è rovesciata a causa del forte vento. Salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il ...

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

Sardegna - naufragio per Maltempo/ Morto turista francese verso Porto Corallo : maltempo in Sardegna, Morto un turista francese in barca a vela dopo naufragio a Porto Corallo: salvata la compagna col cane