Scopre che nel lontano 1966 il marito l’ha tradita | dopo 70 anni di matrimonio chiede il

Sgradita sorpresa durante la luna di miele - giovane marito Scopre che lei è un lui : Brutta scoperta per uno sposino del Bahrein alla prima notte di nozze. Infatti, quando ha tentato di “consumare” il matrimonio celebrato da poche ore, ha avuto l’inattesa sorpresa che la donna che aveva sposato era in realtà un uomo. L’uomo ha ottenuto subito il divorzio. La “sposa” era in realtà nata “intersessuale”, cioè con caratteristiche sia maschili che femminili, e non era del tutto sicura della sua identità ...

Anticipazioni Upas prossima settimana : Vittorio Scopre che Patrizio fa uso di anfetamine : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. I personaggi stanno vivendo un periodo importante che li metterà di fronte a delle scelte più complesse del previsto. Le Anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio alle ore 20:45 fanno notare che, dietro il ritorno di ...

Dopo lunghi 19 anni di matrimonio Scopre che la sua bella moglie era un uomo : Un 64enne belga ha ottenuto il divorzio Dopo avere scoperto che sua moglie è (o meglio, era in precedenza) un uomo. L’uomo, di nome Jan si era sposato nel 1993 in seconde nozze con Monica, una thailandese allora 31enne. Al momento del matrimonio, l’ufficio immigrazione non era del tutto convinto della regolarità dei documenti della donna (cosa che oggi assume tutto un altro significato), ma alla fine li aveva accettati. Monica aveva ...

Il Segreto - anticipazioni : Dolores Scopre che Hipolito è ricercato : Maribel Ripoll Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset e si rinnovano le preoccupazioni per Dolores (Maribel Ripoll), una delle abitanti più vivaci di Puente Viejo. La donna, preoccupata per Elsa (Alejandra Meco), dovrà fare i conti anche con altri due problemi: in primis il fatto che il figlio Hipolito (Selu Nieto) sia ora un ricercato, e poi la scoperta di alcune banconote false nella cassa del ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Eva Scopre che Tina ama Robert! : Un segreto davvero scottante verrà presto alla luce negli episodi italiani di Tempesta d’amore. La (sfortunata) protagonista sarà Tina Kessler (Christin Balogh), che rischierà di vedere tutti i suoi successi vanificati a causa di un imperdonabile passo falso… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tina si innamora di Robert Sono stati mesi ...

Anticipazioni Upas 20-31 maggio : Vittorio Scopre che Patrizio fa uso di anfetamine : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 27 al 31 maggio 2019. Al centro delle trame ci sarà Patrizio in quanto il suo segreto verrà alla luce. Clara, invece, sarà sempre più gelosa di Alberto e Marina se ne accorgerà per cui le farà una proposta. Ecco i dettagli. Prossima settimana Upas Le Anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana ci rivelano che Costantin ...

Turista affitta "casa con bagno privato" : quando arriva Scopre che è un container : Ben Speller, Turista britannico in vacanza ad Amsterdam, non credeva ai propri occhi: l'ha presa con filosofia, nonostante...

Pensano sia polmonite ma si Scopre che è mucca pazza! Morta 59enne a Ravenna : Torna l'incubo del morbo della mucca pazza in Italia: a Ravenna una donna di 59 anni è Morta a causa di questa malattia, scambiata all'inizio per una semplice polmonite. 40 sono i medici che risultano indagati per omicidio colposo. La 59enne era stata rimbalzata da un reparto all'altro per una sospetta polmonite, dopo che si sono manifestati i primi sintomi, fino a che le sue condizioni non sono peggiorate repentinamente, portando al decesso, ...

Il dramma di Roberto : cerca la mamma biologica - ma Scopre che è morta d’infarto in un bar : Roberto è nato il 3 ottobre 1993 all'ospedale civile di Asti senza aver mai conosciuto la mamma biologica. Fin da bambino ha voluto sapere le proprie origini e, appena maggiorenne, ha cominciato le sue ricerche. Purtroppo ha scoperto che la mamma è morta d'infarto in un bar di Asti nel 2001. “Adesso vorrei sapere chi era mio padre o se ho dei fratelli”, è l’appello di Roberto a Fanpage.it.

Per i medici è asma - ma si Scopre che è sepsi : amputate gambe e mani a Lydia - mamma di 41 anni : La storia di Lydia Galbally, 41enne inglese e mamma di due bambini di 9 e 11 anni, alla quale sono state amputate mani e gambe dopo che i medici hanno sbagliato diagnosi: quella che credevano fosse asma, era invece sepsi, una infezione sviluppata forse a causa di una tubercolosi non trattata: "Vogliamo far sapere quanto è stata coraggiosa".

“È solo stanchezza” - ma a 26 anni torna dal viaggio di nozze e Scopre di avere un tumore : La storia di Julia Cullen, infermiera inglese di 26 anni, che ha scoperto di avere una leucemia linfoblastica acuta poche settimane dopo essere tornata dal suo viaggio di nozze. Lei credeva fosse solo stanchezza, poi è arrivata la tragica diagnosi: "Pensavo di riprendermi in breve tempo, invece sto lottando tra la vita e la morte".

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Michael Scopre la verità su Luna / Felicitas : Continua il dramma della piccola Luna Bronckhorst e delle sue “due madri”! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore questa storyline sta tenendo banco ormai da parecchio tempo, ma non sembra affatto in dirittura d’arrivo… anzi! Con il passare del tempo verranno infatti coinvolti sempre più personaggi con risultati davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, ...

Scopre che non sarà espulso e colpisce con una testata il poliziotto : arrestato : Un cittadino tunisino di 23 anni si è presentato spontaneamente in Questura pretendendo di essere accompagnato nel suo Paese...