Salvini | per stupratori soluzione è castrazione chimica

Matteo Salvini : "In Italia si entra con il mio permesso" : “Io tutelo l’ordine pubblico in questo Paese e me ne prendo l’onore e gli oneri, quindi chi entra in Italia deve avere il mio permesso”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sulla competenza per gli sbarchi di migranti. “Faccio un esempio concreto - ha detto -: c’è questa nave della Sea Watch, olandese con equipaggio olandese, che sta tornando vicino alla Libia. Se ...

Salvini alla Gazzetta : «Mi aspetto zero incidenti per la finale di Coppa Italia» : Il vicepremier Matteo Salvini scrive una lettera alla Gazzetta dello Sport: Lo faccio non solo come vicepremier e ministro dell’Interno, ma anche nelle vesti di tifoso. Salvini si raccomanda alle due tifoserie di Bergamo e Lazio che mercoledì si affronteranno a Roma per la finale di Coppa Italia. mi aspetto grande responsabilità da parte di entrambe le tifoserie e in particolar modo dalle curve. zero incidenti significa nessun contatto tra ...

Matteo Salvini - il leghista non risponde più alle chiamate di Luigi Di Maio : "L'ha presa sul personale" : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ormai c'è un rapporto di gelo siderale. I tempi in cui i due vicepremier ostentavano serenità tra di loro, al punto da sentirsi al telefono ogni giorno: "più volte al giorno - ricorda la Stampa - sms, whatsapp, telefonate...", sono ormai lontanissimi, soprattutto d

Europee - Salvini : "Un referendum per la Lega" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sta continuando a girare l'Italia per la campagna elettorale in vista delle prossime Europee e oggi, durante un comizio elettorale a Sanremo, ha elogiato il proprio partito e invitato i cittadini a svegliarsi:Il 26 maggio sarà un referendum sulle politiche della Lega. Non sono elezioni Europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa al Lega si vede.Salvini, come al ...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda che fai tu” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

ll cardinale riattacca la luce in un palazzo occupato a Roma. Salvini : spero che paghi anche le bollette : "E Dio disse luce e luce fu". E' quanto ha twittato Spin Time Labs, che rappresenta il palazzo occupato con circa 450 persone che ci vivono a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme. La notte scorsa, infatti, è tornata la luce nello stabile, al buio e senza acqua calda dal 6 maggio a causa di un debito di 300mila euro per le bollette. A risolvere la situazione è stato il Vaticano, nella persona dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewsky, ...

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "Perché semina odio e terrore. Democrazia a rischio?" : Torna a farsi sentire Matteo Renzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica in cui si parte dalle prossime elezioni Europee: "Il Pd - spiega l'ex premier - ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione. Andremo peggio del 2014 ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il

Albenga - contestazioni al comizio di Salvini : manifestanti intonano canti partgiani. Lui : “Hanno biglietto per Sanremo” : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato al termine di un comizio ad Albenga, da un centinaio di manifestanti che hanno srotolato uno striscione con la scritta “restiamo umani“. Ci sono state urla, cori (“Salvini a lavorare”) e il rumore dei fischietti ha riempito la piazza. Poi sono state cantate ‘Bella ciao’ e ‘Fischia il vento’, inni partigiani. “I compagni si sono ...

Salvini : Europee referendum per Lega. Di Maio : l'ultimo a parlare così fu Renzi : Anche nel giorno della festa della mamma continua lo scontroa distanza tra Lega e Cinquestelle. L'occasione questa volta la lancia Matteo Salvini che usa parole precise in vistab delle elezionin...

Matteo Salvini contro i giudici : “Processatemi pure ma non fatemi perdere tempo” : Durante un comizio elettorale il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca nuovamente i giudici del Tribunale dei ministri, lasciandosi andare a una mezza imprecazione: "Dopo il tentato processo, ora a Catania ci stanno provando di nuovo. Processatemi pure, ma bloccare un ministro perché blocca un barcone... Che caz...".Continua a leggere

Salvini : "Voto sarà referendum per Lega" : 11.58 Il 26 maggio sarà un referendum" sulle politiche della Lega."Non sono elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo". Così il vicepremier e leader della Lega Salvini Poi,sui migranti,dice al Tribunale dei ministri di Catania:"Processatemi pure, ma non fatemi perdere tempo". E sul Decreto Sicurezza bis:"Qualcuno dei 5S ha detto che non serve", ma "non sono accettabili i no da colleghi di governo, senza una ...

Il Paese ora è stanco di Salvini : l’odio non basta per raccattare voti : La sensazione è che le provocazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini funzionino sempre meno: la retorica dei porti chiusi in realtà viene sbugiardata tutti i giorni (e le ultime 70 vittime non aiutano di certo) mentre il nord continua ad aspettare dalla Lega riforme che incidano sulla produttività e sul lavoro. Forse il Paese reale è molto diverso da come lo racconta il vicepremier.Continua a leggere

Salvini vs CANNABIS/ Lo Stato che "si fa" di marijuana è un pericolo per tutti : Il ministro degli interni Matteo SALVINI ha minacciato la chiusura di tutti i negozi dove si vende CANNABIS light. Il commento del giurista