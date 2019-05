Hockey pista | Playoff A1 | Forte dei Marmi e Viareggio con il primo match point per la

Hockey pista - Playoff A1 : Viareggio passa ancora ai rigori su Lodi. Forte domina su Valdagno : Lo spettacolo dei Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sa togliere il fiato. Succede di tutto infatti nelle gare -3 delle semifinali scudetto delle serie Lodi-Viareggio e Forte dei Marmi-Valdagno. Al Palacastellotti, sulla pista dei campioni d’Italia lombardi, a passare alla fine sono gli ospiti con un rocambolesco 8-9 dopo i tiri di rigore. In una partita spumeggiante – e chiusa col dubbio di un gol fantasma non assegnato ...

Hockey pista - Playoff : arriva gara -3 delle semifinali. Forte-Valdagno e Lodi Viareggio - si riparte dall’1-1 : Altro giro, altra corsa. I Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sono pronti a offrire un nuovo appassionante capitolo ai loro fans: in onda va gara -3 delle semifinali scudetto e in entrambe le serie si parte dal risultato di 1-1. Forte dei Marmi-Valdagno è la serie che vive sui blitz esterni, messi a segno prima dai toscani – in rimonta sulla pista rivale (3-4) – e poi da veneti – in Versilia – ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi e Valdagno pareggiano i conti. Le semifinali vanno sull’1-1 : Nelle gare -2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista succede tutto il contrario di tutto e alla fine il risultato dice che è e sarà tutto da rifare, perchè entrambe le serie si sistemano sul 1-1. I campioni d’Italia in carica del Lodi riescono ad avere la meglio del Viareggio, in casa, per 6-4: la squadra di Resende fa valere il fattore “Palacastellotti” in una contesa risolta nel finale dalle due reti ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi-Viareggio - Forte dei Marmi-Valdagno - è il momento di gara-2 : Dopo la pausa del fine settimana, si torna in pista: gara-2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sarà realtà infatti domani sera, 1 maggio, a partite dalle ore 20.45. Da una parte la serie fra Lodi e Viareggio, con i toscani in vantaggio per 1-0 dopo essere riusciti a rimontare e vincere ai rigori fra le mura amiche, dall’altra quella tra Forte dei Marmi e Valdagno, con gli uomini di Bresciani capaci di ...

Hockey pista - WSE Cup 2019 : la Carispezia Sarzana vola in finale - Valdagno sconfitto ai supplementari : Buone notizie per l’Hockey su pista italiano, poiché la Carispezia Sarzana ha conquistato a Lleida (Spagna) la finale della WSE Cup, al termine di un derby molto tirato contro il Valdagno, risolto solamente ai supplementari. Prima frazione di gara all’insegna dello studio, con le due compagini che non si sono procurate molte occasioni da gol, ma hanno bensi subito molti falli, con l’opportunità migliore capitata a Massimo ...

Hockey pista - World Roller Games 2019 : sorteggio poco fortunato per l’Italia. Le due squadre senior in gironi molto difficili : Si sono tenuti stamane i sorteggi per i gironi dei World Roller Games di Hockey su pista che andranno in scena a Barcellona dal 29 giugno al 14 luglio. Nella categoria senior maschile l’Italia è inserita nel gruppo A. Un raggruppamento impegnativo che vede gli azzurri insieme ai campioni del mondo della Spagna, alla Francia e all’Angola. La prima uscita sarà al Palau Blaugrana contro la compagine africana. A seguire i francesi e ...

Hockey pista - A1 Playoff : Forte dei Marmi e Viareggiano rimontano e si portano sull’1-0 nelle semifinali : Le toscane vincono i primi round in rimonta. Forte dei Marmi e Viareggio compiono due clamorose imprese nelle rispettive gare -1 delle semifinali Playoff del Campionato italiano di Hockey pista battendo Valdagno (in trasferta) e Lodi (in casa). Andiamo nel dettaglio. La formazione allenata da Bresciani arriva in Veneto con i favori del pronostico, ma nel primo tempo della serie viene travolta per 3-0: Gimenez e due volte De Oro sembrano stendere ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : bilancio positivo per l’Italia - il futuro sorride agli azzurri : Si è concluso nella giornata di Pasqua il Torneo di Montreux 2019, classica competizione di Hockey su pista, in cui l’Italia si è molto ben comportata, salendo sul podio, seppur sul gradino più basso. Facciamo una premessa. Le formazioni presenti in Svizzera non erano le migliori possibili, con gli allenatori che hanno (giustamente) fatto riposare gran parte dei giocatori impegnati nei vari play-off, optando per degli esperimenti che nel ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : vince il Portogallo - Argentina ko 5-3 : E’ il Portogallo a trionfare nell’edizione 2019 del classico Torneo di Montreux, in Svizzera, riservato alle migliori nazionali di Hockey su pista, al termine di una finale molto accesa contro l’Argentina, e risolta solamente nelle battute finali. Prime fasi in favore dei lusitani, capaci di passare avanti per 2-0 con i gol di Henrique Magalhaes e Rafael Costa, prima della rete sudamericana firmata da Lucas Ordonez, che chiude ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : l’Italia chiude al terzo posto - Angola sconfitta 7-1 : Arrivano buone notizie da Montreux (Svizzera), dove la Nazionale italiana di Hockey su pista riesce a salire sul podio nel classico Torneo pasquale, superando l’Angola nella finalina per 7-1. Avvio di gara in favore degli africani, che passano in vantaggio dopo la rete di Martin Payero, approfittando una leggerezza difensiva degli azzurri. A questo punto sale però in cattedra Davide Banini, che nel giro di tre minuti ribalta la situazione, ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : Italia sconfitta in semifinale dal Portogallo per 3-2 : Termina in semifinale il cammino della Nazionale Italiana di Hockey su pista nel classico Torneo di Montreux, a seguito della sconfitta per 3-2 contro il Portogallo, dopo una partita molto palpitante, e decisa solamente nelle battute finali. Dopo una prima fase di studio prolungato, la sfida si accende a poco più di tre minuti dalla fine, quando Elia Cinquini rimedia un cartellino blu e Gonçalo Alves trasforma il tiro diretto. Passano appena sei ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : l’Italia stende la Svizzera per 4-1 - semifinali in tasca : Dopo la Francia, anche ai padroni di casa del Montreux tocca la stessa sorte: ovvero quella di essere battuti brillantemente dalla nazionale italiana di Hockey pista, nella terza giornata del Torneo organizzato proprio in terra elvetica. La partita inizia piano, ma gli azzurri riescono – in un primo tempo non proprio dal ritmo elevato – a sbloccare la contesa col gol di Davide Banini, che fra l’altro si rivela essere anche ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : l’Italia schianta la Francia con il punteggio di 9-2 : La sconfitta di ieri contro l’Argentina è già alle spalle. Nella seconda giornata del Torneo di Montreux infatti, la nazionale italiana di Hockey pista supera di slancio la Francia imponendosi largamente addirittura con il punteggio di 9-2. Il gruppo allenato da Mariotti prende da subito il comando delle operazioni andando in gol da raffica, già nella prima frazione di gioco: Banini si incarica di aprire le marcature, poi gli fanno eco i ...