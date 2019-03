The Good Doctor 2 | Shaun trasferito in patologia | anticipazioni 24 marzo

The Good Doctor 2 - anticipazioni 24 marzo : Shaun verrà trasferito al reparto patologia : Continua, come ogni domenica su Raidue, la programmazione dei nuovi episodi della Serie Tv statunitense "The Good Doctor". La seconda stagione, in prima visione assoluta per l'Italia, è composta da 18 episodi ed è iniziata il 3 febbraio dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. Il telefilm narra le vicende di un giovane specializzando al St. Bonaventure Hospital di San Josè, nel sud della California. Il medico è Shaun Murphy, ...

Ascolti Tv di domenica 17 marzo 2019 . Su Rai1 Che Tempo che Fa è stato visto da una media di 3,5 milioni di spettatori pari al 13,8% di share e Che Tempo che Fa-Il Tavolo 2,1 milioni e 12,6%.

Ascolti TV | Domenica 17 marzo 2019. Fazio 13.8%-12.6% - Il Silenzio dell’Acqua 12.2% - Le Iene 10% - The Good Doctor 9.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Fausto Sciarappa (Don Carlo) Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.520.000 spettatori pari al 13.8% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.155.000 (12.6%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 2.840.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di 2.316.000 spettatori (9.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

The Good DOCTOR 2/ Molly avrà un nuovo volto? - Anticipazioni 17 marzo 2019 - : The GOOD DOCTOR 2, Anticipazioni del 17 marzo 2019, in prima visione su Rai 2. Shaun non sopporta che Lea sia fidanzata; guai fra Audrey e Melendez.

“The Good Doctor”- La seconda serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi - le trame. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. The Good Doctor | In onda su Raidue Inizialmente prevista da gennaio su Raiuno, il telefilm è stato però fortemente voluto da Carlo Freccero sulla sua […] L'articolo “The Good Doctor”- La seconda serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi, le trame. ...

The Good Doctor 2/ Anticipazioni 17 marzo 2019 : Shaun e il dottor Glassman litigano : The Good Doctor 2, Anticipazioni del 17 marzo 2019, in prima visione su Rai 2. Shaun non sopporta che Lea sia fidanzata; guai fra Audrey e Melendez.

In The Good Doctor 2 Shaun dimentica l’autismo con la droga? Anticipazioni 24 marzo : Settimana decisiva per i fan e il pubblico di The Good Doctor 2 che dopo essere andata in scena con il finale di stagione qualche giorno fa negli Usa, adesso si preparano per gli ultimi episodi anche in Italia. La seconda stagione della serie torna in onda la prossima settimana con il penultimo appuntamento e con un cambio di programmazione che prevede la visione degli ultimi due episodi già il 27 marzo. Fino ad allora il pubblico non deve ...

The Good Doctor 2 settima puntata : trama e anticipazioni 17 marzo : THE Good Doctor 2 settima puntata. Torna per la prima volta in chiaro la seconda stagione della serie tv su Rai 2 con la settima puntata domenica 17 marzo 2019. Il telefilm racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni degli episodi. ...

The Good Doctor 2 - replica degli episodi 13 e 14 online sul sito RaiPlay : Stasera su Rai 2 andranno in onda il tredicesimo e il quattordicesimo episodio della seconda stagione di The Good Doctor, la serie statunitense dell'emittente ABC con protagonista Shaun Murphy, un giovane specializzando autistico affetto dalla sindrome del 'Savant'. Il geniale medico, che svolge la sua specializzazione al St. Bonaventure Hospital di San Josè, ha la capacità di notare dettagli che gli altri dottori non colgono e il suo apporto ...

The Good Doctor 2 - anticipazioni 17 marzo : Lea ha un fidanzato - Shaun litiga con Glassman : Domenica 17 marzo continua su Rai 2 la programmazione della seconda stagione di The Good Doctor, la serie statunitense dell'emittente ABC. In questo nuovo ciclo di episodi, si è visto il giovane protagonista alle prese con la cura dei senzatetto, con una convivenza con Lea, ma anche le conseguenze dell'operazione del dottor Glassman, oltre a un'epidemia che ha messo in subbuglio l'ospedale e diversi casi complessi. Nel nuovo appuntamento di ...

The Good Doctor 2 - Glassman rimprovera duramente Shaun : anticipazioni 17 marzo : Prosegue la storia del dottor Shaun Murphy domenica 17 marzo, con due nuovi episodi in onda in prima serata su Rai2 dalle 21.25, di The Good Doctor, qui alla seconda stagione sulla seconda rete Rai dopo il passaggio estivo della prima su Rai1. Nei panni del protagonista, medico specializzando in chirurgia molto brillante ma contemporaneamente anche affetto da un disturbo riconducibile allo spettro autistico, l’attore inglese – che ...

The Good DOCTOR anticipazioni : il finale della seconda stagione e le basi della terza : Lunedi scorso, gli americani hanno salutato su ABC la seconda stagione di The GOOD DOCTOR, il telefilm con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, giovane medico affetto dalla sindrome di Savant. Dopo avervi avvisato di non continuare la lettura se non desiderate anticipazioni, vi segnaliamo che il season finale ha mutato quello che sembrava un epilogo fatale per Shaun. Dopo aver perso il suo lavoro e vissuto un difficile ...