Serie A Sampdoria | Ferrero | «Giampaolo resta | è roba mia»

Video/ Sassuolo Sampdoria - 3-5 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Sassuolo Sampdoria, 3-5,: highlights e gol della partita di Serie A, le immagini dell'anticipo della 28giornata di campionato al Mapei Stadium.

Serie A - manita della Sampdoria in casa del Sassuolo : 3-5 : La Sampdoria di Marco Giampaolo dà spettacolo in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 27esima giornata di Serie A, vince 5-3 e aggancia la Lazio a quota 42 punti in classifica, all'ottavo posto.

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : fine primo tempo - Sassuolo-Sampdoria 1-3 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Sassuolo? Non possiamo sbagliare atteggiamento» : GENOVA - "Noi dobbiamo cercare di acquisire quella consapevolezza che l' Atalanta possiede per il cammino fatto in queste ultime stagioni e la gara con il Sassuolo cade a pennello in questo senso: ...

Serie A Sampdoria - lavoro individuale e fisioterapia per Saponara : GENOVA - lavoro mattutino per i blucerchiati in vista della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo . A Bogliasco Saponara e Ramirez hanno svolto terapie, fisioterapia e sedute individuali ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella : «Che soddisfazione essere sopra CR7 e Piatek» : GENOVA - "essere sopra Ronaldo e Piatek ? Una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c'è ancora amarezza per sconfitta di ieri". Così Fabio Quagliarella , attaccante della Sampdoria , sulla ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella : «Credo ancora nell'Europa» : GENOVA - "Essere sopra Ronaldo e Piatek ? Una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c'è ancora amarezza per sconfitta di ieri". Così Fabio Quagliarella , attaccante della Sampdoria , sulla ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «La manata di Gasperini? Non ho visto nulla - la dirigenza farà il punto» : ... anche se non ho visto nulla, il nostro dirigente farà il punto, io ero dall'altra parte e non ho visto nulla - conclude - ', Sampdoria-ATALANTA 1-2: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A