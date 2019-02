Serie A | pronostici Cagliari-Parma e Atalanta-Milan | favorito chi gioca in casa

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb – Si torna subito in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie B, un turno che si apre con il botto e con il big math valido per la promozione tra Palermo e Brescia. Il Benevento può approfittarne per avvicinarsi alla zona promozione, di fronte il Cittadella che non sta attraversando un momento entusiasmante. Scontro salvezza quello tra Padova e Foggia, il Cosenza alla ricerca ...

Serie A - pronostici della 24^esima giornata : Napoli favorito contro il Torino : Venerdì 15 febbraio comincia la 24^esima giornata di Serie A che ci mette di fronte a nuovi match che possono rivelarsi fondamentali per la lotta alla Champions League. Un esempio si ritrova in Atalanta-Milan in quanto la distanza a livello di punti tra le due squadre è minima: entrambe lottano per ottenere la quarta posizione di classifica, ultimo posto disponibile per giocare la massima competizione europea. Questo turno è aperto dallo scontro ...

Pronostici Serie A - 24^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante. Nel primo match la Juventus contro il Frosinone, la squadra di Massimiliano Allegri ha intenzione di continuare la corsa allo scudetto, gli ospiti alla ricerca di punti per la salvezza. Il sabato si apre con la gara tra Cagliari e Parma mentre promette spettacolo Atalanta-Milan. Nel lunch match in ...

Pronostici Serie B - 15-16-17-18 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 24^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 24^ Giornata che si giocherà i giorni 15-16-17-18 Febbraio 2019.Venerdi 15 Febbraio 2019, si apriranno le danze della 24^ Giornata di Serie B col bellissimo anticipo fra Palermo e Brescia, valevole per il primato della classifica. Il Benevento terzo, cercherà di approfittare per accorciare le distanze, ma lo stesso vale per tutto le altre squadre in piena lotta per le zone alte.Nelle ...

Pronostici Serie A - 15-16-17-18 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 24^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 24^ Giornata che si giocherà i giorni 15-16-17-18 Febbraio 2019.Saranno Juventus e Frosinone ad aprire le danze della 24^ Giornata di Serie A, Venerdi 15 Febbraio alle ore 20:30. I bianconeri naturalmente, si trovano sempre in testa alla classifica con un ampio divario da Napoli ed Inter.Quest’ultimi infatti, devono stare molto attenti alle pretendenti che stanno risalendo la ...

Pronostici Serie A 23ª giornata : da Lazio-Empoli a Milan-Cagliari - Juve e Roma favorite : La Serie A torna protagonista con una 23ª giornata di campionato dai Pronostici non scontati, che si giocherà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. Un altro turno molto importante per la classifica, che vede al comando sempre la Juventus con un buon margine sul Napoli. A interessare parecchio è la zona Champions League, con l'Inter che rischia di essere risucchiata nel gruppone che vede coinvolte Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Sampdoria. Insomma ...

Analisi e pronostici 23^ giornata di Serie A : trasferta difficile per il Napoli a Firenze : L'ultima giornata di Serie A è stata caratterizzata dai problemi difensivi che hanno causato il pareggio casalingo della Juventus contro il Parma. Sembra cambiare poco in termini di vantaggio in classifica anche se il Napoli ha affondato tre volte l'incolpevole Audero, rosicchiando due punti alla capolista con la vittoria per 3-0 sulla Sampdoria e portandosi così a -9. Stesso distacco che troviamo tra i partenopei e l'Inter, sconfitta a San Siro ...

Pronostici Serie A - 23^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La giornata prende il via con la gara tra Lazio ed Empoli, obiettivo Champions League per la squadra di Simone Inzaghi mentre gli uomini di Iachini non stanno di certo attraversando un buon momento e rischiano la retrocessione. Nella gara del ...

Pronostici Serie B - 8-9-10-11 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 23^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 23^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Febbraio 2019.Venerdi 8 Febbraio 2019, si apriranno le danze della 23^ Giornata di Serie B dove il Brescia vista la lunga Serie di risultati utili, si è presa la testa della classifica ai danni del Palermo che ora è costretto ad inseguire.Naturalmente c’è la solita gran bagarre per la zona play off e play out. Zone che andremo ad ...

Pronostici Serie A - 7-8-9-10 Febbraio 2019 : Consigli Scommesse 23^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 23^ Giornata che si giocherà i giorni 7-8-9-10 Febbraio 2019.Giovedì 7 Febbraio 2019, Lazio ed Empoli apriranno le danze della 23^ Giornata di Serie A, nella quale si è riaperta la lotta al terzo posto, visti gli ultimi risultati in casa Inter.Bene Juventus e Napoli in testa alla classifica, male invece il Chievo, ancora in ultima posizione. Andiamo a leggere insieme tutti i Pronostici ...

