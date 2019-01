Piatek a Milano | Higuain a Londra Genoa | Pjaca più Sanabria Allan vuole il Psg

Ciao Genova - ciao mare : Piatek chiude casa - a Milano veste rossonero : Finalmente ci siamo, la telenovela si chiude: ciao Genova, ciao mare. Piatek ha vissuto ieri a Marassi la sua ultima giornata rossoblù , oggi si legherà ufficialmente al Milan , dopo la definizione ...

Milan - Piatek era a Marassi : atteso a Milano per visite e firma : Piatek c'era o non c'era a Marassi per assistere a Genoa-Milan? Alla fine il mistero è stato svelato. A fine partita l'attaccante polacco, che era squalificato, è stato visto lasciare lo stadio a ...

A Milano incontro Milan-Genoa per Piatek : ANSA, - Milano, 18 GEN - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek, valutato circa 40 milioni di ...

