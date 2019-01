CALCIOMERCATO NAPOLI Ultime notizie | continui contatti per Kouamè | si attende la fumata

CALCIOMERCATO - Corsi : «Napoli - l'Empoli è la destinazione ideale per Rog» : EMPOLI - 'Sono il presidente più longevo della serie A. Non ho nessuna convinzione sul calcio perchè parliamo di uno sport imprevedibile. Mi farebbe molto piacere andare a trovare Sarri, l'ho sentito poco tempo fa e quella telefonata mi ha fatto stare bene. Mi ha detto tante cose non relative al calcio, spero sempre ...

CALCIOMERCATO - l'inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella . Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

CALCIOMERCATO NAPOLI : Rog in uscita - Kouamè possibile rinforzo per giugno : Il Calciomercato invernale italiano sta entrando nella sua fase decisiva: stretta finale della Juve per Aaron Ramsey dall'Arsenal, colpo Godin quasi andato a segno per l'Inter e tante (forse troppe) voci per quanto riguarda eventuali acquisti e cessioni in orbita partenopea. Proviamo dunque a tirare le somme sul mercato azzurro in entrata e quello in uscita, tenendo conto anche delle recenti dichiarazioni degli agenti dei ...