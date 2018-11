Piazza Affari vola su aperture Governo a Ue Spread sotto 290

Piazza Affari apre in netto rialzo. Giù lo spread : Dal fronte macro è attesa la pubblicazione dell'indice IFO , che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative. A Bruxelles si tiene l' intervento ...

Spread in calo a 291 puntiPiazza Affari apre in forte rialzo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari : FTSE MIB - avvistata luce in fondo al tunnel : ... è fissato proprio per oggi un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ed il ministro dell'Economia Tria .

Piazza Affari perde terreno A pesare spread e manovra : ROMA Si allarga la distanza tra Milano e le altre piazze finanziarie europee. Non è solo lo spread ad accendere più di un timore. Se il confronto tra Btp e Bund è impietoso, con oltre 150 punti d'...

Piazza Affari : in bella mostra Moncler : Protagonista l' azienda nota per i piumini , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,31%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre ...

SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI DOPO BOCCIATURA UE SU MANOVRA/ Bene Piazza Affari - flop per Btp Italia - IlSussidiario.net : SPREAD cala DOPO la BOCCIATURA della Ue per la MANOVRA Italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Piazza Affari - il «no» Ue costa in una settimana lo 0 - 87%. Il petrolio crolla (-12%) : Nella settimana del no dell’Unione europea alla Legge di Bilancio proposta dal Governo Conte, Piazza Affari ha vantato la performance migliore d’Europa, arginando le perdite allo 0,87%. L’ipotesi che si aprano spiragli per intavolare nuove trattative tra Roma e Bruxelles ha consentito al Ftse Mib di ridurre i danni, che invece si profilavano a inizio settimana ...

Petrolio a picco. Borse - Piazza Affari la migliore con le banche : Alla luce di questo il leader di fatto dell'Opec potrebbe essere costretto a cedere al pressing americano anche se le scorte globali aumentano e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale ...

Banche in rialzo a Piazza Affari. Spread sotto 300 punti : Ottima performance per il comparto bancario di Piazza Affari che beneficia di uno Spread che ruota attorno a quota 300 in calo rispetto ai livelli massimi raggiunti nelle ultime ore. Il differenziale ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 38% : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,38%, a 18.673 punti.

Piazza Affari : accelera El.En : Effervescente El.En , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,33%. Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Sogefi : Protagonista la società di componentistica per l'industria dell'auto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Piazza Affari : in acquisto Tiscali : Brilla Tiscali , che passa di mano con un aumento del 2,47%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tiscali rispetto all'indice, ...

Vola a Piazza Affari Eurotech : Brillante rialzo per Eurotech , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%. L'andamento di Eurotech nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...