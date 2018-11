: Violenza. 'Spray al peperoncino. Così le donne sono un po' più sicure' - LegaSalvini : Violenza. 'Spray al peperoncino. Così le donne sono un po' più sicure' - AmoreCriminal : 'Il problema della violenza sulle donne è culturale. È un esercizio di potere per stabilire una superiorità non sol… - pinapic : #Salvini propone il “bollino rosso” per dare priorità a denunce di stalking e di violenza contro le #donne. Ma la… -

Nei primi 9 mesi dell'anno si registra undi reati "spia" di femminicidio -maltrattamenti in famiglia,, violenze sessuali-mentre il numero diuccise è sceso solo di 3 unità, passando da 97 a 94;di questi, 32 sono casi di femminicidio.Lo ha reso la Polizia che oggi ha lanciato la campagna "Questo non è amore". Un bollino rosso sulle denunce die violenze affinché abbiano priorità su altre:è lo strumento che il vicepremier Salvini annuncia di voler portare presto in CdM.(Di lunedì 19 novembre 2018)