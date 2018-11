Sonno | iniziare scuola e lavoro alle 10 fa bene alla salute

vanityfair

: @Comunardo @paolo_gibilisco Ma povero! L'avete sbertucciato. Magari aveva solo bisogno di passare qualche ora sul b… - kitta1979 : @Comunardo @paolo_gibilisco Ma povero! L'avete sbertucciato. Magari aveva solo bisogno di passare qualche ora sul b… - patronuspower : RT @Fixyou94: Stavo pensando che sta per iniziare una nuova settimana e quindi stavo per scrivere 'spero di morire nel sonno' ma poi ho pen… - Fixyou94 : Stavo pensando che sta per iniziare una nuova settimana e quindi stavo per scrivere 'spero di morire nel sonno' ma… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Più memoriaMeriti una pausaPiù creativaPrevieni le malattiePiù serenaConcentrati sul respiroPiù magraProteggi il sistema nervosoMegliocon calma, al mattino? Acome al, cresce il fronte di chi pensa che un calcio d’inizio soft possa portarefici di vario tipo. Il dibattito è acceso in particolare in Gran Bretagna. Il 70enne Paul Kelley, ex dirigente scolastico della Monkseaton community school e noto ricercatore in scienza delOpen University, combatte per esempio da anni questa personale battaglia. A favore di più. Da quando, proprioMonkseaton, un istituto di Whitley Bay, North Tyneside, non distante dal confine scozzese, aveva deciso di spostare l’inizio delle lezioni d8,3010. Rilevando, l’anno dopo, un aumento dei voti medi degli studenti del 19%. Lo stesso, ne è convinto, vale per gli uffici e dunque per gli adulti. LEGGI ...