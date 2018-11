Lo attendono per discutere la tesi | Patrick precipita dalla finestra e muore a 23 anni

I genitori lo attendono per la tesi - 23enne cade dalla finestra e muore : I genitori e gli amici lo apettavano di sotto, per andare insieme alla discussione della tesi di laurea, ma lui si lascia cadere dalla finestra e muore sul colpo. Tragedia a Calcinelli , nel Comune di ...

I genitori lo attendono per andare a discutere la tesi - Patrick precipita dalla finestra e muore a 23 anni : I genitori e gli amici lo apettavano di sotto, per andare insieme alla discussione della tesi di laurea, ma lui si lascia cadere dalla finestra e muore sul colpo. Tragedia a Calcinelli , nel Comune di ...

"Per darci l'indennizzo che ci spetta attendono che ci crescano le braccia oppure che moriamo? : "Per darci l'indennizzo che ci spetta attendono che ci crescano le braccia oppure che moriamo?" È la caustica domanda posta, a distanza di un anno da quando il ministero della Salute firmò il regolamento che estende l'indennizzo per le persone affette da 'Sindrome da talidomide' anche a chi è nato al di fuori del periodo temporale inizialmente previsto dalla legge. A porla è Argentina Romanelli, presidente ...

Ue stordita dalla manovra italiana : a Bruxelles attendono il testo e prendono tempo per capire come colpire : Debole, e questo si sa da tempo. Ma soprattutto l'Ue appare stordita dalla scelta finale del governo italiano di impostare la manovra economica con un deficit al 2,4 per cento del pil. Impreparata al nuovo azzardo italiano. All'indomani della scommessa al buio decisa ieri a Palazzo Chigi, il commissario europeo Pierre Moscovici attacca, ma ufficialmente la Commissione Europea prende tempo: aspetta di conoscere il testo finale della legge di ...