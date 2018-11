VIDEO Genoa Napoli | 1-2 | | Chiariello come Mourinho! Gol e highlights della partita

Highlights Genoa-Napoli 1-2. VIDEO Gol - Pagelle e tabellino del match : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Highlights Genoa-Napoli 1-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da ...

Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : Inter-Genoa 5-0 – Una doppietta dell’uomo che non ti aspetti, Roberto Gagliardini, un gol di Matteo Politano, una rete del redivivo Joao Mario e del rientrante Radja Nainggolan stendono un Genoa, ora si, in piena crisi di risultati. L’Inter vince anche questa, ottiene il settimo successo consecutivo, aggancia il Napoli al secondo posto e accorcia momentaneamente […] L'articolo Highlights Serie A Inter-Genoa 5-0. Video ...

Serie A - troppa Inter per il Genoa : a “San Siro” termina 5-0. Superba prestazione dei nerazzurri [FOTO e VIDEO] : 1/34 Spada/LaPresse ...

Inter-Genoa 5-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 5-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Inter-Genoa - diretta live : Nainggolan torna in campo [VIDEO] : 1/34 Spada/LaPresse ...

Inter-Genoa 3-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 3-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Inter-Genoa - diretta live : prestazione sontuosa del centrocampo nerazzurro [VIDEO] : 1/34 Spada/LaPresse ...

Highlights Serie A Inter-Genoa. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : INTER-GENOA– L’Inter che vuole continuare a vincere, per portare a 7 la striscia di vittorie consecutive in campionato. Il Genoa per risollevarsi dopo la sconfitta beffa di 3 giorni fa contro il Milan, quando Romagnoli al minuto 91 ha regalato il successo ai rossoneri. I liguri arrivano a San Siro in cerca della prima vittoria […] L'articolo Highlights Serie A Inter-Genoa. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Inter-Genoa - diretta live : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : Spalletti si affida al turnover a pochi giorni dal fondamentale match di Champions League contro il Barcellona. In difesa rientra De Vrij, che prende il posto di Miranda, mentre sulla sinistra fiducia a Dalbert, che consente ad Asamoah di rifiatare. In mezzo al campo chance per Gagliardini e conferma per Joao Mario. Nel reparto offensivo non riposa Perisic, ma lo fa Icardi, rimpiazzato da Lautaro Martinez. Genoa in campo a “San ...

Inter-Genoa - Gagliardini + Politano : dopo 16' minuti è già 2-0 [VIDEO] : Inter-Genoa, Gagliardini e Politano hanno portato sul 2-0 i berazzurri contro un Grifone parso sinora spento Gagliardini e Politano hanno portato in vantaggio l’Inter contro il Genoa, un doppio vantaggio. I calciatori di Juric sono parsi davvero annichiliti dallo strapotere dei nerazzurri i questo inizio di gara, con Gagliardini abile a sfruttare un’indecisione difensiva per l’1-0 dell’Inter e Politano a tu per tu ...

Inter-Genoa - diretta live : gol Politano! [VIDEO] : 18′ – Il rossoblu Gunter è il primo ammonito del match. 17′ – POLITANO RADDOPPIA! Lancio di esterno di Joao Mario, Politano anticipa Lazovic e davanti a Radu non sbaglia. Politano 2-0 #InterGenoa pic.twitter.com/uBAqnE5jHI — benjaminzampa007 (@benjaminzampa01) 3 novembre 2018 14′ – GAGLIARDINI PORTA IN VANTAGGIO L’INTER! Errore in uscita del Genoa, la palla finisce a Joao Mario e poi un rimpallo ...

Post partita Milan-Genoa - siparietto tra Gattuso e Kessie : 'Sei una capra' - VIDEO - : Nel Post partita di Sky Sport condotto da Cattaneo, De Grandis e Ambrosini, proprio quest'ultimo ha interrogato il suo ex compagno nonché attuale allenatore del Milan sulla posizione del ...

VIDEO/ Milan-Genoa - 2-1 - : highlights e gol. Gattuso : il 4posto? Step importante ma... - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan-Genoa , risultato finale 2-1, : gli highlights e i gol del recupero della 1giornata di Serie A. Romagnoli regala i tre punti a Gattuso.

Diretta Milan-Genoa : streaming - VIDEO gol e risultato finale - 2-1 - : Il primo pallone è mosso dal Milan La cronaca del primo tempo di Milan-Genoa 45 NON C'E' RECUPERO, FINE PRIMO TEMPO . A tra poco per la ripresa 44 Rodriguez scocca il mancino da lontano ma il tiro è ...