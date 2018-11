Maltempo Sicilia | esonda il fiume Mazaro | due famiglie evacuate | ancora case allagate e

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : in arrivo forti piogge : La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione nella parte occidentale e gialla nella parte orientale dell'isola

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Maltempo in Sicilia : nubifragio su Mazara del Vallo - straripa il Mazaro e trascina via le barche : Forti piogge in Sicilia, colpita Mazara del Vallo da un nubifragio. straripa il fiume cittadino. Rispettata in pieno l'allerta arancione emessa ieri per la Sicilia : un forte temporale si è...

Maltempo in Sicilia - Mazara allagata a causa di un fiume straripato - : Nuova perturbazione nell'isola a una settimana dalla tragedia di Casteldaccia. Vigili del fuoco in azione anche con i soccorritori acquatici. Oggi è allerta arancione in un'ampia area della regione

Maltempo Sicilia : esonda fiume a Mazara del Vallo - allagamenti e disagi nel Trapanese : A causa delle piogge incessanti, si registrano disagi e allagamenti in alcuni centri della provincia di Trapani. E’ esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo: le zone basse della città sono state invase dall’acqua e molte persone sono state costrette a salire ai piani alti delle case. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. Il comando provinciale di Trapani ha inviato anche la sezione soccorritori acquatici. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : oggi allerta meteo arancione in Sicilia : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - Livello di allerta arancione oggi in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi.

Maltempo Sicilia - “cronaca di un disastro annunciato” : e domani è ancora allerta : “Porteremo al governo nazionale la cronaca di un altro disastro annunciato. Con un cambiamento delle condizioni meteorologiche ormai note il territorio non riceve una manutenzione adeguata”. Cosi’ il presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori (Cia), Dino Scanavino, all’indomani della sua visita nel Catanese e nel Siracusano per un sopralluogo nei territori colpiti dal nubifragio dello scorso 18 ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - Maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo Sicilia : apprensione per il fiume Eleuterio - sgomberate 40 case a Bagheria : Garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare dagli eventuali rischi di inondazione presenti sul territorio, migliorare il territorio, affrontare, in sicurezza, le avversità atmosferiche e le allerte meteo con particolare attenzione al fiume dell’Eleuterio. E’ questo lo scopo dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, che ha ordinato lo sgombero, temporaneo e cautelativo, degli immobili presenti lungo il corso del ...

Maltempo - il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia : Approfondimenti Maltempo, apocalisse in provincia di Palermo: e il Premier Conte vola in Sicilia 4 novembre 2018 A Palermo è il giorno del dolore, in Cattedrale i funerali delle nove vittime di ...

Maltempo Sicilia - i proprietari della villa : “Abusiva - ma nessuno ha fatto nulla” : “Sono troppo dispiaciuto per quello che e’ successo, sono disperato per Giuseppe. Ho un dolore troppo grande. Lo vorrei abbracciare”. Antonino Pace tiene gli occhi bassi e piange mentre con la moglie Concetta Scurria incontrano i giornalisti insieme al loro avvocato. I coniugi vivono a Palermo. Sono i proprietari della villa di Casteldaccia, l’immobile abusivo travolto da fiume Milicia in piena e dove sono morte nove ...