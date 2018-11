CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo | allerta rossa da stasera e per l' intera giornata di

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a CASTELLAMMARE di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Studenti e associazioni insieme per la giornata diocesana per il creato Coltivare l´alleanza con la terra : Il sindaco: "Impegnarsi a custodire. Necessario un cambio di mentalità come nel caso dell´abbandono di rifiuti" Letture, musica e canti, video e riflessioni, quindi un corteo dall´istituto "Mattarella-...

Sesso droga e pastorizia a CASTELLAMMARE DEL Golfo. E scatta il blitz dei Carabinieri : 'Sesso droga e pastorizia' a Castellammare del Golfo. Una delle più note e controverse pagine Facebook ha dato appuntamento per un raduno ai suoi fan a Castellammare del Golfo. I Carabinieri, ...

CASTELLAMMARE - Rifiuti non conformi - controlli della municipale

CASTELLAMMARE DEL Golfo : si sente male ad una festa - uomo vivo per miracolo grazie a... : Si sente male ad una festa in parrocchia, va in arresto cardiaco. Per sua fortuna c'è un infermiere che gli salva la vita. Accade a Castellammare del Golfo. Encomio del sindaco ad un infermiere che ha ...

CASTELLAMMARE - visita ufficiale dell'ammiraglio Gravante : Cronaca e memorie' del professore Michele Antonino Crociata, pubblicato nel quinto centenario della fondazione di Castellammare. Il contrammiraglio ha donato al Comune il crest della direzione ...

CASTELLAMMARE/Vico Equense - Si lancia nel vuoto dalla Statale Sorrentina - migliorando le condizioni dell'uomo

CASTELLAMMARE - Giunta approva linee guida del Dos - Calì : «Primo passo per cambiare volto alla città»

CASTELLAMMARE - Le acque stabiesi candidate all'Unesco come 'Patrimonio Naturale dell'Umanità'

Elezioni delle cariche in seno al nuovo direttivo dell´associazione Cambiamenti di CASTELLAMMARE DEL Golfo : Si è pensato anche ad un vera e propria segreteria politica con al vertice Carlo Navarra, insieme a Giacomo Galante e Nino Maniaci. A Lia Turrigiano, invece, viene affidato il compito di coordinare ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - OLTRE SEICENTOMILA EURO PER LE CASE POPOLARI : Finanziati 18 progetti di manutenzione in altrettante palazzine Il sindaco: "Interventi necessari per i tanti inquilini che risiedono negli alloggi e da troppo tempo attendono misure concrete" OLTRE ...

CASTELLAMMARE - L'hashtag maremmaniliberi fa il giro dello stivale. Partita petizione online : L'Ente Parco: «Proteste ridicole e immotivate»

CASTELLAMMARE - Rilancio delle Terme di Stabia - il sindaco Cimmino : «Attendiamo l'aiuto dei privati» : Un punto di forza per l'economia dei territorio. Castellammare dispone di ben 28 sorgenti naturali. Le prime analisi sulle acque stabiesi furono avviate nel 1787, quando il re Ferdinando di Borbone ...

CASTELLAMMARE - Acqua della Madonna - assegnato il terzo chalet : Anche con soli due chioschi aperti, uno dei quali quest'anno ha iniziato l'attività a stagione ormai in corso, sono arrivati in città migliaia di cittadini dell'hinterland, muovendo una economia ...